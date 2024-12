- Gulyás Gergely megerősítette, politikai menedékjogot kapott Magyarországon Marcin Romanowski volt lengyel miniszterhelyettes

korrupció;Lengyelország;Gulyás Gergely;politikai menedékjog;

2024-12-19 19:26:00 CET

Politikai menedékjogot kapott Magyarországon Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes – erősítette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányzati szócsőként funkcionáló Mandinernek, amely valahogy rögtön el is érte a tárcavezetőt egy „gyorsinterjúra”.

„A volt lengyel miniszterhelyettes valóban Magyarországra érkezett és politikai menedékjogot kért a magyar államtól. Meg is kapta, a magyar és az uniós jogszabályokkal összhangban” - mondta a miniszter. A döntést azzal indokolta, hogy konkrét bizonyíték van a tisztességes eljárás hiányára, hiszen idén nyáron annak ellenére tartóztatták le a politikust, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjaként mentelmi jog illette meg, és csak azután engedték el, hogy egy lengyel bíróság jogsértőnek találta a letartóztatást.

Azzal kapcsolatban, hogy Romanowskit amúgy igen súlyos, állami vagyont megkárosító bűncselekményekkel gyanúsítják a hazájában, Gulyás Gergely azt mondta: „A magyar állam nem tud betekinteni egy másik ország hatósága által lefolytatott eljárásba. A vád megalapozottságáról sem tudunk állást foglalni. Itt azonban politikai menedékjogról van szó, ami abban az esetben adható meg, ha az érintett ügyének pártatlan, politikai befolyástól mentes elbírálása nem biztosított minden kétséget kizáróan a hazájában.” Ez a kockázat Gulyás szerint ma általánosságban és az eddigi eljárás alapján a konkrét esetben különösen is fennáll Lengyelországban.

A miniszter ezek után kerek perec képes volt kijelenteni, hogy Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnököt is politikai okokból üldözték a hazájában, ezért ilyen esetben szerinte „az esetleges politikai vitákat is vállalva kell biztosítani a menekültstátuszt”. Mint ismert, a 2006 és 2015 között regnáló, Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló Nikola Gruevszkit első ízben 2018 októberében ítélték Észak-Macedóniában letöltendő börtönbüntetésre, amiatt, mert 2012-ben törvénytelenül utasította Gordana Jankuloszka belügyminisztert, hogy szerezzen be neki állami pénzen egy 600 ezer eurós Mercedest magánhasználatra. A Mercedes megvásárlására 2015-ben derült fény, amikor az akkor még ellenzéki, később kormányfővé avanzsáló szociáldemokrata Zoran Zaev nyilvánosságra hozta az elődje és a szkopjei kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit. Nikola Gruevszki miniszterelnöksége idején ugyanis a titkosszolgálat tömegesen hallgatott le macedón állampolgárokat, köztük a politikus ellenfeleit. Állítólag az ország minden századik lakója a célkeresztbe kerülhetett, mintegy 20 ezer ember lehetett érintett az illegális megfigyelésekben. Azután, hogy a kormányfő pártját 2017-es parlamenti választáson megverték a szociáldemokraták, 2018-ban magyar diplomáciai segítséggel elmenekült az országból, hogy megússza a rá váró büntetést.

2018 novemberében aztán mindössze egy hét kellett ahhoz, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) döntsön a kétéves börtönbüntetés elől menekülő macedón exkormányfő menedékjogi kérelméről. Nikola Gruevszki pedig úgy kapta meg a menedékjogot, hogy az ilyen rövid idő alatt megszülető döntések szinte mindegyike elutasítást jelent. Nikola Gruevszki azóta él és virul Magyarországon, miközben hazájában azóta négy bűncselekmény miatt ítélték börtönbüntetésre.

Gulyás Gergely most elismételte az Orbán-kormány sok ízben hangoztatott (és amúgy teljesen valótlan) szólamát, miszerint ők nem avatkoznak be más országok belügyeibe. Aztán gyorsan tisztázta, hogy mégis: „Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet állt elő a tavalyi választás után a Tusk-kormány cselekedetei következtében” - közölte.

Marcin Romanowskit a lengyel ügyészség szervezett bűnözéssel vádolja, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) pedig október 2-án felfüggesztette a mentelmi jogát is. A vád szerint összesen több mint 10 milliárd forintnak megfelelő lengyel közpénzt használtak fel törvénytelenül egy olyan igazságügyi alapból, amelyből többek közt a tárca alá tartozó szervek az izraeli Pegasus kémszoftvert is megvásárolták.