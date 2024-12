- Összeállt Londonban a fél Beatles

Beatles;Rolling Stones;Paul McCartney;Ringo Starr;Ronnie Wood;

2024-12-20 18:32:00 CET

Paul McCartney hatalmas meglepetéssel rukkolt elő, amikor csütörtökön a londoni O2 arénában a Got Back, magyarul Visszajött elnevezésű világkörüli turnéja záróállomásán újra összeállt zenélni egykori zenésztársával Ringo Starral – írja a BBC. A hatvanas évek mára halhatatlan négy tagú zenekeara, a Beatles még két élő tagja, a basszusgitáron játszó 82 éves McCartney és a 84 éves dobos Starr a nagy csapat két klasszikusát, a Helter Skeltert és a Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Bandet adta elő újra együtt a színpadon a közönség nagy örömére.

– Remek éjszakám volt, és mindannyiótokat szeretlek – mondta Ringo Starr, miközben lesétált a színpadról, ahol felllépett egy másik meglepetésvendég is. A Rolling Stones egyik gitárosa, Ron Wood is örömzenével járult hozzá az alkalomhoz. McCartney ugyanis több mint 50 év után először játszott eredeti Höfner basszusgitárján, amit 1972-ben loptak el tőle, de idén váratlanul előkerült. A turné alkalmával Anglián kívül az egykori Beatle fellépett Franciaországban, Spanyolországban és Brazíliában is.

A BBC felidézte, a Betles két élő tagja a zenekar 1970-es felbomlása óta számos alkalommal játszott együtt, például Ringo Starr 2015-ös Rock and Roll Hall of Fame beiktatásán és Paul McCartney mostanit megelőző turnéján 2019-ben is. A basszusgitáros-énekes hosszú zenei pályafutásából csütörtökön 40 dalt játszott különböző hangszereken, felcsendültek dalok az egykori Wings zenekartól, valamint Paul McCartney szólóalbumairól is. Egy gyermekkórus kíséretében pedig karácsony előtt stílszerűen elénekelte a Wonderful Christmastime-ot is.