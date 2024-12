- Leállt a Barátság kőolajvezeték, nem jön nyersanyag Magyarország, Szlovákia és Csehország felé

Csehország;Oroszország;Magyarország;Szlovákia;kőolaj;leállás;Barátság kőolajvezeték;

2024-12-20 19:52:00 CET

Csütörtök óta nem szállít kazah, illetve orosz olajat a Barátság kőolajvezeték Csehország, Szlovákia és Magyarország – derül ki a Reuters híréből. A brit hírügynökség forrásai szerint a orosz üzemeltető, a Transznyefty a Brjanszki területen fekvő Unecha szivattyútelepen, a belarusz határtól 70 kilométerre észlelt valamilyen problémát, de az egyelőre nem világos, hogy pontosan mi a fennakadás oka. A belarusz állami olajvállalat, a Belneftekhim megerősítette, hogy megszakadt a kőolajszállítás, a finomítói a tárolt készleteket élik fel a működésük biztosítására.

Az ügyben megszólalt a Mol is, azt állítva, a fennakadás nem veszélyezteti a kőolajellátás biztonságát, a szállítások néhány napon belül újraindulhatnak. Erről beszélt a Reuters egyik forrása is, egy másik forrás szerint azonban akár december végéig is eltarthat, amíg elhárítják a problémát.

Ukrajna még december 11-én csapást mért a Brjanszki terület energiahálózatára, de Kazahsztán szerint ez nem befolyásolta a Barátság kőolajvezetéken történő szállításokat.

Főműsoridőben a Barátság kőolajvezeték napi kétmillió hordó nyersanyagot tudna szállítani az európai országok felé. Ez az Oroszország ellen életbe léptetett EU-s szankciók nyomán mostanában napi 300 ezer hordó körül jár.