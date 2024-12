- Az elvesztett fillérek hete

hazugságvizsgáló;

2024-12-21 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor (a parlamentben, ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva), hogy „Magyarország számláján 12 milliárd euró van, 12 milliárd eurót bármikor bevonhat a működésbe (…) Nyugodjon meg, képviselő úr, Magyarország soha egyetlen fillért sem veszít el, amíg nemzeti kormánya van.”

Ezzel szemben a tény az, hogy már el is veszített nemcsak egyetlen fillért, hanem legalább 400 millió eurót, vagyis 166 milliárd forintot, mert az Európai Bíróság egyrészt kiszabott egy 200 millió eurós bírságot a magyar kormányra, másrészt egy június óta naponta kivetett egymilliós büntetést, mert a kormány nem hajlandó végrehajtani a bírósági ítéletet. Ráadásul az a 12 milliárd sincs semmilyen magyar számlán, hiszen Brüsszelben csupán ekkora összegnek a zárolását függesztették föl tavaly decemberben, ám ebből a pénzből azóta mindössze 1,8 milliárd eurót fizettek ki nekünk. Lehet, hogy mégsem nemzeti kormányunk van?

Azt is állította a miniszterelnök (ugyancsak a parlamentben), hogy 2010 és 2022 között 5 évvel nőtt az emberek egészségben eltöltött éveinek száma Magyarországon, és ebben megelőzünk 16 európai országot is.

Ezzel szemben a tény az, hogy 2023-ban az EU-ban az átlagos várható élettartam 81 és fél év volt, a magyar pedig 76,9, és csak három országot előzünk meg. Igaz, létezik olyan statisztika is, amely az egészségben eltöltött évek számát összegzi, de akárhogy számították ezt ki, az lehetetlen, hogy bár magyarok jóval rövidebb ideig élnek, mint a többiek, mégis egészségesebbek. Ezt még Orbán sem hiheti el, egészséges, józan paraszti ésszel.

Azt állította továbbá a kormányfő (a Mandinernek adott interjújában), hogy „Trump győzelmével vége a magyarellenes politikának”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az Egyesült Államok politikája eddig sem volt magyarellenes, mint ahogy Orbán sem az amerikaiak ellen ágált folyton, hanem Biden politikáját szidta teljes lendülettel. De ha a demokrácia szétverését, a mértéktelen korrupciót és az oroszbarátságot kritizáló Amerika magyar­ellenes, akkor azok a magyarok is magyarellenesek, akiknek ugyanez a problémájuk? A helyes válasz a rogáni propagandabirodalom központi szerkesztőségében. Sajnos.

Azt állította ezenkívül Orbán, hogy „ha a patrióták vannak többségben a nyugati civilizációban, akkor nincs migráció, nincs gendermarháskodás, nincs háború”.

Ezzel szemben a tény az, hogy migráció mindig volt és lesz, akkor is, ha már nem a liberális demokrácia az uralkodó nyugaton, hiszen lehetetlen megállítani, és a nyugati gazdaságoknak szükségük van az új munkaerőre. Sajnos háborúk is ki fognak törni egy olyan világban, ahol nemcsak Amerika az első, hanem Magyarország, Románia vagy Németország is, nem beszélve a békepárti Oroszországról, hiszen, mint tudjuk, Putyinnak is Oroszország az első, nem Ukrajna. Gendermarháskodás pedig ma sem létezik, csak egyre szélesedő társadalmi vita arról, hogy milyen nemi szerepfelfogások lehetségesek a mai társadalmakban, akár tetszik ez Orbánnak, akár nem. Nem tetszik. De ettől még tőle különböző emberek is vannak. Egyelőre.

–

