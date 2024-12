- Schengeni övezet? Lesznek olyan jótékony következményei, amelyekre most még nem is gondolunk

nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21

Az, hogy a románok és a bolgárok úgy érezték, ők nem azonos, teljes jogú tagjai az EU közösségének nem európai jelenség. Sok tárgyalás után meg tudtak állapodni, megnyílt az út a schengeni övezetbe Románia és Bulgária előtt. Ennek a magyarok szempontjából is lesznek olyan jótékony következményei, amelyekre most még nem is gondolunk - közölte. Hozzátette, a román határ megszűnése vagy ellégiesedése azt jelenti, január 1-től 12 helyett már 22 határátkelőhely lesz, az útvonal majdnem felére csökken majd. Az, hogy a határszakaszról a rendőröket és határőröket le tudják vezényelni, ugyancsak könnyedséget jelent.