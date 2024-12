nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 11:04:00 CET

Az orosz-ukrán háború miatt be kellett jönnie Magyarországra mintegy 1,5 millió ukrán menekültnek, nagy részük továbbment, ma 80 ezren tartózkodnak hazánkban. Folyamatosan békeajánlatokat és javaslatokat tettünk, azonban a háborúnak nem csak a gyötrelmes, emberveszteséget okozó következménye van, hanem gazdasági is. Ha véget ér a háború, megszűnhetnek az európai gazdaságot gyötrő szankciók, ezeket minél hamarabb és minél teljesebb körben fel kell számolni, visszatérhet a jólét Európában. Magas falba ütközünk, rajtunk kívül 1-2 országot leszámítva ez a gondolat még nem érlelődött meg. Az EP-ben a többséget alkotó pártok kötöttek egy paktumot, leírták, hogy a feladat az, hogy minden úgy folytatódjon, ahogy eddig. Ez azt is előirányozza, hogy Magyarország minden évben 200 milliárd forintot fizessen be, holott már arról kellene beszélni, mennyi pénzt tegyünk a békébe. Az amerikai választási eredmény összhangban van azzal, ami a kezdeményezésünkkel már elkezdődött – fejtegette a miniszterelnök.