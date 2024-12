- Nem sikerült ellehetetleníteni a bolgár földgázkorridort

nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 11:20:00 CET

A Financial Times újságírója elsőként arra volt kíváncsi, mi volt Orbán Viktor bolgár látogatásának a célja. Az ukrán területeken keresztül Magyarországra érkező energiaszállítás elnehezül. Sok ország esetében a földgáz egy ipari kérdés, de nálunk közvetlenül bemennek a csövek a háztartásokba. A meglévő gázvezetékeket kapcsoljuk össze, hozzunk létre egy új gázkorridort, ami megtörtént - ha nem történt volna meg, nagy bajban lenne a magyar gazdaság. Van saját kitermelésünk, és a románoktól is hozunk be gázt. Ha Ukrajna kiesik, Bulgáriával és Romániával együttműködve megvannak az útvonalaink. Volt kísérlet Bulgáriában arra, mely ellehetetlenítette volna ennek a korridornak a működését. Miután ott most kormányalakítás van, feladtunk megegyezni arról, hogy az útvonal biztonságban van. – Ezeket a garanciákat én tegnap megkaptam - szögezte le a kormányfő.

A Lukoil egy orosz magáncég, ami el akarja adni az egyik kőolajfinomítóját, kiírt egy tendert, az egyik résztvevő cég a 7-ből a Mol.

Az MVM valóban kivásárolta az E.On egyik cégét, a román kormányfő a megnyugtatás érdekében azt kérte, állítsanak fel munkacsoportot az ügyben.