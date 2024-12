- Orbán Viktor elejtett egy bunkó poént

nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 12:10:00 CET

Az ARD riportere, Inotai Edit azt firtatja, milyen kapcsolata van Orbán Viktornak Friedrich Merzcel, a CDU elnökével, aki várhatóan német kancellár lesz a 2025. február 23-i parlamenti választás után a CSU elnökével. Inkább a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) a Fidesz szövetségese? Magyarország 3,25 százalékos kamatra adott hitelt Észak-Macedóniának, ez hogyan éri meg Magyarországnak? Az Orlen korábbi vezérigazgatója fog következő lengyel közéleti szereplő menedékjogot kapni? – hangzottak a kérdések. Utóbbira Orbán Viktor reflexből egy bunkó hímsoviniszta poénnal válaszolt: Soha nem lehet tudni, hogy egy hölgy fejében milyen úrról van szó. Megismételte, szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy lesznek még a mostanihoz hasonló esetek Lengyelországgal, ezért ki kell dolgozni azt a rendszert, amiben ez a konfliktus nem terjed tovább, ha már a magyar-lengyel kormánypártközi kapcsolatok borzasztóak.

Biztonsági érdekünk az, hogy tőlünk délre stabil országok legyenek, ezért a kormány sosem támogatta azt a hozzáállást, amit az EU tanúsít a Nyugat-Balkánnal szemben. Ha a fejlődések elakadnak, az EU pedig nem segít, akkor Magyarországnak kell - vélekedett a kormányfő.

Egyszer találkozott a CDU elnökével, Friedrich Merzcel, körülbelül három mondatot váltottak egymással, az is ilyen „majd dumálunk” jellegű volt - mondta Orbán Viktor. Németország szerinte most akkora problémákat kell megoldania, amelyek három Magyarországot is megviselne, nem hogy egyet. Csak az egyik probléma a kereskedelmi háború Kínával, ezért olyan kihívások állnak az új német kancellár előtt, amelyekhez képest Magyarország jelentősége csekélynek számít.