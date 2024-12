- Amit Donald Trump csinál, annak biztosan hatása lesz a forint árfolyamára

nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 12:29:00 CET

Az RTL arról érdeklődött, van-e felelőssége a kormánynak a 415-ös euróban és hogy fog kijönni így a matek, például a költségvetéssel kapcsolatban? - Ha megtudja, kit kell megkérdezni arról, mikor kell eurót vásárolni, szóljon nekem is - mondta a kormányfő, hozzátéve, az ezzel kapcsolatos tudás a jegybank környékén van. Ő azt látja, a dollár árfolyamának változása, és annak hatása a magyar fizetőeszközre. Itt most nagy dolgok fognak történni, az új amerikai kormányzat a gazdaságpolitikában is fantasztikus dolgokat csinál. Bizonyosan ez a valutájára is hatással lesz. A forint mozgásában szerinte sokkal nagyobb szerepet játszanak az eseti tényezők, mint a magyar gazdaság helyzete.