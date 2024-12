- Kocsis Máténak és Menczer Tamásnak is Magyar Péter jutott eszébe a magdeburgi merényletről

merénylet;Kocsis Máté;Menczer Tamás;Magyar Péter;Magdeburg;

2024-12-21 17:31:00 CET

Nem volt egyszerű feladat, de Kocsis Máté és Menczer Tamás a legkevesebb öt halálos áldozatot követelő merénylettel kapcsolatban is megtalálta a háttérben meghúzódó Magyar Péter-szálat.

A Fidesz frakcióvezetője eredetileg egy valótlanságokat sem teljesen nélkülöző Facebook-posztban igyekezett politikai tőkét kovácsolni az adventi vásáron meggyilkolt emberek halálából. Az eredeti, tévesen 11 halottról szóló közlés átvétele mellett például azt állította, hogy a támadó szír volt, ám valójában szaúdiként azonosították.

A lényeget tekintve ezek persze nem sokat változtatnak, az már inkább figyelemre méltó, hogy Kocsis Máténak így is próbálta bemártani Magyar Pétert. „Bár az első hírek szír elkövetőről szóltak, a tiszás kommentelők számára - beleértve Magyar Pétert is - jelzem, velük ellentétben nekem nem okoz nagy megkönnyebbülést, ha a magdeburgi karácsonyi vásárban mészároló, bevándorló hátterű emberről kiderül, hogy nem szír, hanem szaúdi, és már régóta Németországban él” - írta a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette: „A lényeg ugyanaz: európaiak a halottak, bevándorló a gyilkos. Sokadjára. Ezért ellenezzük mindenáron a brüsszeli migrációs politikát!”

És persze, hogy a kör teljes legyen, Menczer Tamás, a Fidesz kommunijkációs igazgatója is megnyilvánult a Facebookon. „Magyar Péternek! Ha hibázol, emberek halnak meg! Ez a bevándorlás. Egy őrült terrorista most Magdeburgban mészárolt! Ezért nem engedhetjük, hogy olyanok döntsenek Magyarországról, akik veszélybe sodornák a hazánkat. Te ilyen ember vagy.” Eképp folytatta: „Te azt követeled, hogy tartsuk be a brüsszeli bevándorláspárti szabályokat, mert szerinted azok megvédenek bennünket. Szerinted mindenkit be kell fogadnunk! Ezt mondta a te EP-képviselőd!” - írta Menczer Tamás, homályban hagyva, mikor állította Magyar Péter, hogy az állítólagos „brüsszeli bevándorláspárti szabályok” megvédenek bárkit is. „Én meg azt mondom, hogy nemet kell mondanunk a bevándorlásra, és nemet kell mondanunk azokra, akik Magyarországot Manfred Weber utasítására veszélybe sodorják! Te ilyen ember vagy. Ezért kell téged megállítani!” - zárult a Fidesz kommunikációs igazgatójának elmélete.

Mint beszámoltunk róla, idő közben egyre több információ derült ki a magdeburgi merénylőről. Az 50 éves férfi Szaúd-Arábiából vándorolt ki, 2006 óta él Németországban, egy bernburgi pszichiátriai és pszichoterápiás szakemberként dolgozott. A korábbi megállapítások szerint a gyanúsítottat a hatóságok nem ismerték iszlamistaként, sőt, rendkívül kritikus volt az iszlámmal szemben és félt Németország iszlamizációjától. Az MDR német regionális televízió információi szerint a feltételezett elkövetőt a szaúdi emigráns közösség prominens alakjaként ismerték, a menedékkérők – főleg nők – kapcsolattartója volt. A közösségi médiában fellelhető bejegyzései alapján azt gondolta, hogy üldözik.