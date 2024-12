- Megnevezték a magdeburgi merénylőt, ötnél jár a halálos áldozatok a száma

merénylet;halálos áldozatok;Magdeburg;

2024-12-21 18:24:00 CET

Ötre nőtt a péntek esti magdeburgi merénylet halálos áldozatainak a száma. A legfiatalabb halálos áldozat egy mindössze kilencéves gyerek volt – jelentette Reiner Haseloff szász-anhalti tartományi miniszterelnök szombat déli sajtótájékoztatón. A több mint 200 sebesült közül 41-en válságos állapotban vannak.

Mint megírtuk, péntek este egy 50 éves szaúdi orvos egy bérelt fekete BMW városi terepjáróval a tömegbe hajtott az Elba-parti német városban. 400 méteren át hajthatott, mielőtt sikerült volna megállítani, szemtanúk szerint cikkcakkban vezetett, hogy min él több embert gázoljon el. Szombaton meg is nevezték – derül ki a Welt élő hírfolyamából –, Taleb al-Abdulmohszennek hívják, 2006 óta él Németországban 2016-ban menekültként letelepedési engedélyt kapott. Pszichiáterként dolgozott a Magdeburgtól 39 kilométerre délre fekvő Bernburgban, Nancy Faser szövetségi belügyminiszter bejelentése szerint

a férfi iszlamofób, szimpatizál is a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párttal.

Az AfD egyelőre cáfolta azt az információt, hogy Taleb al-Abdulmohszen a párt tagja lett volna. Horst Walter Nopens magdeburgi főügyész közlése szerint indítéka az elégedetlenség volt azzal, ahogyan Németországban a szaúdi menekültekkel bánnak. Most öt gyilkosság és 200 esetben gyilkossági kísérlet miatt indítottak ellene eljárást eljárást. Egyelőre nem világos, hogy a férfi egyáltalán beszámítható-e, pszichológiai vizsgálaton már átesett, de ennek eredménye még nincs.

Taleb al-Abdulmohszen ismert volt a német hatóságok előtt is. 2023-ban szövetségi rendőrségi kockázatelemző vizsgálaton esett át, amely azzal a következtetéssel zárult, hogy nem jelent veszélyt a társadalomra. Eközben a Der Spiegel arról is ír, hogy a berlini hatóságok, a tiergarteni körzeti bíróság 600 euróra büntette, amiért 2024. február 23-án hamisan riasztotta a tűzoltókat.

Kiderült az is, hogy a támadó egy, a mentőknek fenntartott vészkijáraton szabadult be az autójával péntek este a karácsonyi vásár területére. Ámokfutása este 7 óra 2 perckor kezdődött – Tom-Oliver Langhans magdeburgi rendőrfőnök szerint ekkor futott be az első segélyhívás, amelyik még autóbalesetről szólt – és mintegy három percig tartott.

A támadás sérültjeit jelenleg 15 különböző kórházban ápolják. Adataikat folyamatosan frissítik. Mivel az incidens újabb kérdéseket vethet fel Németország biztonsági berendezkedésével kapcsolatban, a biztonsági irányelveket ismét frissíteni fogják, hogy akadályt gördítsenek a hasonló támadások elé.