- Albánia egy évre betiltja a TikTokot egy 14 éves diák meggyilkolása után

gyilkosság;Albánia;tiltás;TikTok;

2024-12-21 20:36:00 CET

Albánia egy évre betiltja a TikTokot - idézi a The Guardian Edi Rama albán miniszterelnök bejelentését. A döntés azután született meg, hogy novemberben egy 14 éves diákot halálra késelt az iskolatársa. A bűncselekmény nyomán ugyanis felmerült, hogy a közösségimédia-platform erőszakot válthat ki a gyerekekből.

Az albán kormányfő azt követően jelentette be a lépést, hogy szülői csoportokkal és tanárokkal egyeztetett a témában. A tilalom egy, az iskolák biztonságosabbá tételét célzó átfogóbb terv része. „Egy évre mindenki számára teljesen leállítjuk. Albániában nem lesz TikTok” – jelentette ki Edi Rama.

A közösségi média szerepe és felelőssége úgy került elő az ügyben, hogy kiderült, a bűncselekményt megelőzően a két diák a TikTokon keresztül üzengetett egymásnak, a gyilkosságot támogató fiatalokról jelentek meg videók a platformon. Edi Rama szerint a TikTok és más platformok túszul ejtették a gyermekeket.

A tilalom várhatóan 2025 elején lép életbe. A TikTok egyelőre nem reagált a döntésre.

A The Guardian felidézi, hogy számos európai országban, köztük Franciaországban, Németországban és Belgiumban már szintén korlátozásokat vezettek be a gyermekek közösségi média használatára vonatkozóan. A világ egyik legszigorúbb, tech-óriásokat érintő szabályozását eddig Ausztrália vezette be, amely novemberben teljesen betiltotta a közösségi média használatát a 16 éven aluli gyermekek számára.