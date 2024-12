- Magyar Péter egyesületét okolja a belügyi államtitkár, amiért nem jutottak el adományaik a gyerekekhez

adományozás;gyermekotthon;Magyar Péter;Fülöp Attila;TISZA Párt;

2024-12-22 15:29:00 CET

„Még mindig nem írta alá azt az adományozási megállapodást a Tisza Párt egyesülete, amelynek révén adományaik eljuthatnak a gyermekotthonokba” - közölte egy vasárnapi Facebook-posztban a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Magyar Péter ugyancsak vasárnap arról írt, hogy szerinte Orbán Viktor és a Fidesz egyértelműen politikai okokból akadályozza, hogy karácsonyra a sok ezer jóérzésű magyar ember által felajánlott ajándékok eljussanak karácsonyra a gyermekotthonokban élő nehéz sorsú gyerekekhez a Legyél a változás Egyesület segítségével. Egyben kifogásolta, hogy hiába viszik el az ajándékokat, azok nem jutnak el a címzettekhez, mert egy központi raktárba szállítják azokat teljesen ellenőrizhetetlen módon és közben az együttműködni szándékozó otthonvezetőket az Orbán-kormány kirúgással fenyegeti.

Fülöp Attila emlékeztetett, hogy az adományok elfogadásáról az előírások egyértelműen akként rendelkeznek, hogy szükséges a megállapodást kötni, amienk többek között tartalmaznia kell az adomány konkrét tartalmát, értékét, célját, felhasználásának módját, feltételeit. Ennek az a célja, hogy maradéktalanul nyomon lehessen követni, alkalmas-e az intézményben való használatra. Példaként említette, hogy a fogyatékos gyermekek részére a legó veszélyes, de a csomagokban lehet allergén anyag is. Nem mellesleg minderre azért van szükség, hogy ha probléma merül fel, akkor minden dokumentálhatóan visszakereshető legyen. Ez mindenekelőtt a gyerekeket védi, másodsorban pedig ez az adományozó és a fogadó intézmény érdeke is, és a józan ész is ezt diktálja. Ezt a rendszert minden adományozó ismeri, tudomásul veszi és fennakadás nélkül együttműködik a fogadó intézményekkel - magyarázta.

A politikus megjegyezte, a Legyél a Változás Egyesület nagyszámú intézményt keresett meg adományozási szándékával, ezért az intézményeket fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) december 16-án írásban felajánlotta, hogy csak egyetlen megállapodást kössenek az összes intézményre, hogy az eljárást ezzel is minél jobban egyszerűsítsék, gyorsítsák. Ehhez képest az egyesület öt napon belül három különféle listát küldött arról, mely intézményeknek kíván adományt adni, és az egyes tájékoztatásokban egymástól eltérő adatokat közölt -- ismertette Fülöp Attila, aki szerint a szervezet több esetben olyan intézményt nevezett meg, amelyik nem nyújt ellátást vagy éppen nem is az állam fenntartásában áll, ráadásul sokszor téves címeket tüntettek fel. Éppen ezért még inkább indokolt volt a központi koordináció az adományok átadás-átvételére. Az SZGYF az elmúlt héten három írásbeli, két személyes és egy telefonos egyeztetést folytatott az egyesülettel, amelyik a küldött adományozási szerződést sem írták még alá. „Semmi dolguk nem lenne, mint a részükre megküldött dokumentumokat aláírni. Amennyiben ez megtörténne, akkor a gyermekek azokat azonnal megkapnák” - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Fülöp Attila azt hangoztatta, hogy valótlanság a szervezet részéről azon állítás, hogy a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon előtt hagyott ajándékok eltűntek volna. Azokat az SZGYF a központi épületében saját költségére, érintetlenül őrzi addig, amíg az egyesület hajlandó a jogi kereteknek megfelelő, az SZGYF részéről már aláírt szerződést maga is aláírni, vagy amíg azokat vissza nem veszi - tette hozzá, jelezve, hogy az ajándékok a bejegyzéshez feltöltött fotón is láthatóak.

„Önök embertelen, hazug emberek. A magyar emberek és a Jóisten előtt kell majd a tetteikért elszámolniuk. Arra akartak minket kényszeríteni, hogy központi raktárokba szállítsuk a sok ezer jóérzésű magyar ember által felajánlott sok millió forint értékű csodás ajándékot” - reagált egy kommentben a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azt írta, a kormány mindenki másnak -a többi között saját párttársainak is a Fideszben – engedélyezte a közvetlen kiszállítást, csak a Tisza Párt egyesületének nem. „Államtitkár úr, miniszterelnök úr, senki nem gondolta volna, hogy az embertelenség ilyen szintjére jutnak. Önök sok ezer nehézsorsú gyermek karácsonyát tették tönkre politikai számításból. Szégyelljék magukat!” - fogalmazott az ellenzéki politikus.