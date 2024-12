- Ukrajna újabb orosz üzemanyagrakárak ellen intézett dróncsapást

Ukrajna;dróntámadás;üzemanyagtartály;orosz megszállás;

2024-12-22 18:16:00 CET

Ukrajna „masszív” dróntámadást hajtott végre az oroszországi Orjoli terület ellen – közölte a közigazgatási egység vezetője vasárnap reggel a Newsweek beszámolója szerint.

A terület északra található attól a Kurszki területtől, ahol az ukránok már jó ideje tartják magukat egy kisebb területen. Moszkva észak-koreai segítséggel szeretné visszavenni az ellenőrzést.

Andrej Klicskov azt írta, a légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszerek húsz drónt semmisítettek meg, amelyek a régióban található, meg nem határozott számú üzemanyag- és energetikai infrastruktúra létesítményeket támadták. Emellett tűz ütött ki az Orjol városától északkeletre fekvő Sztálnoj Kon település mellett található üzemanyagdepóban.

Az Astra orosz független csatorna által közzétett felvételeken egy olyan robbanás képe látható, amelyet egy orjoli telephelyhez kötöttek. A felvételek hitelességét független források nem erősítették meg, de Ukrajna biztonsági és védelmi tanácsának egyik tisztviselője azzal a kommentárral osztotta meg a videót, hogy az valóban abból a régióból származik.

Klicskov hangsúlyozta, az incidensnek nem voltak áldozatai és jelentős károk sem keletkeztek. Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közlése szerint az éjszaka folyamán összesen húsz drónt fogtak el Orjol felett, nyolcat Rosztov és Brjanszk régiók felett, ötöt Kurszk régióban, valamint egyet Krasznodar térségében.

Az ukrán hadsereg december 14-én jelentette, hogy találat érte a Sztálnoj Kon településnél található üzemanyagraktárat, majd erős tűz ütött ki. A kijevi vezérkar úgy véli, hogy az üzem az orosz hadsereget látja el kőolajtermékekkel. Ukrajna vélhetően már november közepén is célba vette ugyanazt a létesítményt. Kijev folyamatosan támadja Oroszország olaj- és energiaipari létesítményeit, miközben Moszkva rendszeresen hajt végre jelentős és pusztító csapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti beszédében kijelentette, hogy Kijev mindenképpen folytatja az orosz katonai célpontok elleni csapásokat, drónokkal és rakétákkal, mindezt pedig egyre jobban ukrán gyártmányú eszközökkel fogja tenni.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, szombat kora reggel dróntámadás érte a közép-oroszországi Tatárföldet, amely csaknem ezer kilométerre található az ukrán határtól. Helyi tisztviselők arról számoltak be, hogy több lakóépület is megrongálódott Kazan városában.