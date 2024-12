Busztragédia - Megsérült üzemanyagtartály miatt kaphatott lángra a jármű

Az Origo-nak nyilatkozó igazságügyi szakértő szerint nem zárható ki, hogy valami, akár egy műszaki hiba is, elterelte a sofőr figyelmét, és emiatt következett be a 16 halálos áldozatot követelő veronai buszbaleset. Melegh Gábor azt is mondta, hogy az ütközés után valószínűleg az üzemanyagtartály sérülése miatt gyulladt ki az autóbusz. Néhány perc alatt kellett volna kimenekülniük az utasoknak a buszból.