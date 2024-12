- Már 235 sebesültről tudnak a hatóságok a magdeburgi merénylet után

merénylet;sérültek;Magdeburg;

2024-12-23 17:48:00 CET

A péntek este elkövetett magdeburgi tömeges gázolás sérültjeinek száma az eddig ismert 200-ról 235-re nőtt - közölték ügyészek hétfői sajtótájékoztatójukon.

Mint arról beszámoltunk, péntek este öt ember vesztette életét, köztük egy kilencéves fiú és négy 45 és 75 év közötti nő, miután egy férfi autóval belehajtott a tömegbe Magderburg város karácsonyi vásárában. A hatóságok korábban kétszáz sérültről számoltak be.

A gázolás gyanúsítottja, Taleb al-Abdulmohszen 2006 óta él Németországban, 2016 februárjában folyamodott politikai menedégjogért, amelyet idén júliusban kapott meg. A tömeges gázolást megelőzően Bernburg városban dolgozott pszichiáterként, Magdeburgtól 40 kilométerre északra.

A merénylő egy évtizede került először a hatóságok látókörébe egy 2015. február 6-ára tervezett merénylet gyanúsítottjaként - közölte hétfőn az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány belügyminisztériuma. A jelentésben szerepel, hogy a férfi 2013-ban megfenyegetett egy tartományi orvosszövetséget, majd egy évvel később az észak-németországi Stralsund város önkormányzatának is fenyegetéseket küldött.

Az 50 éves gyanúsított 2011 és 2016 között élt a tartományban, orvosi szakképzésének egy részét Stralsundban végezte el, de a képzés eredményének elismerése során vitába keveredett a helyi orvosszövetséggel, és később a stralsundi szociális intézményeket is megfenyegette, hogy megpróbáljon tőlük segítséget szerezni megélhetési költségeire.

A bíróság végül pénzbírságot szabott ki a férfira az orvosszövetség megfenyegetése miatt - tette hozzá a belügyminiszter. Az említett korábbi vizsgálatok nem tártak fel iszlamista kapcsolatrendszerre vagy támadás előkészületeire utaló bizonyítékokat.

Az ügy körüli felháborodás mértékét mutatja, hogy amikor szombaton Olaf Scholz német kancellár Magdeburgban járt, és ahogy arról lapunk is beszámolt, a „borzasztó, őrült tett” fordulattal ítélte el a merényletet, a vásár területéről kiabálások kíséretében távozott, többen azt harsogták, hogy vesszen, illetve mondjon le. A közvélemény azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy a támadó egy, a mentőknek fenntartott vészkijáraton szabadult be az autójával péntek este a karácsonyi vásár területére.