- Előzetes letartóztatásba helyezték a magdeburgi merénylőt

2024-12-22 13:13:00 CET

Emberölés, emberölési kísérlet és veszélyes testi sértés miatt előzetes letartóztatásba helyezték a péntek esti – öt halálos áldozatot és több mint 200 ember sebesülését követelő – magdeburgi merénylet gyanúsítottját, Taleb al-Abdulmohszent – írja a BBC, kiemelve. A közvéleményt továbbra is felháborítják a történtek, ami miatt a hatóságokat hibáztatják egyrészt a sokak szerint nem megfelelő biztonsági intézkedések miatt, másrészt azért, mert az 50 éves, 18 éve ment Németországba, 2016-ban pedig menekültstátuszt szerző orvosról sajtóhírek szerint figyelmezetések érkeztek Szaúd-Arábiából.

A felháborodás mértékét mutatja, hogy amikor szombaton Olaf Sholcz német kancellár Magdeburgban járt, és ahogy arról lapunk is beszámlt, a „borzasztó, őrült tett” fordulattal ítélte el a merényletet, a vásár területéről kiábálások kíséretében távozott, többen azt harsogták, hogy vesszen, illetve mondjon le. A közvélemény azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy a támadó egy, a mentőknek fenntartott vészkijáraton szabadult be az autójával péntek este a karácsonyi vásár területére.

Ronni Krug, Magdeburg emberi erőforrásokért, polgári szolgáltatásokért és rendért felelős tisztviselője szombati sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a vásár menekülési útvonalait, biztonsági tervét előzetesen az összes illetékes hivatal jóváhagyta, kiemelt tekintettel az esetleges vészhelyzetekre. – A biztonsági koncepciónak egyrészt a lehető legnagyobb mértékben meg kell védenie a rendezvényre látogatókat, ugyanakkor biztosítania kell azt is, hogy ha valami történik, biztonságosan és gyorsan el tudjanak hagyni a helyszínt – ismertette a tisztviselő, aki szerint a merényletet nem lehetett volna megakadályozni.

A német rendőrség vizsgálja a piacok, vásárok biztonságát és a merénylőről kapott korábbi figyelmeztetéseket egyaránt. A BBC emlékeztetett a hasonló 2016-os berlini támadásra, amikor egy férfi teherautóval belehajtott a piaci tömegbe, és akkor 12 ember vesztette életét. Azóta megszigorították a vásárokon érvényes biztonsági intézkedéseket, és jellemzően nagy betontömbökkel védik a tömeget, de a szabad ki és bejárást a mentőautóknak mindenhol biztosítani kell.

A német sajtó arról számolt be, hogy a támadást megelőzően maga a gyanúsított, Taleb al-Abdulmohszen fenyegetőzött. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szaúd-arábiai orvos ateista volt, és egy honlapot is üzemeltetett az üldöztetés elől hazájukból menekülő muszlimoknak. Megjegyezték, írásai, Facebook-posztjai tele voltak iszlámellenes indulatokkal, összeesküvés-elméletekkel.

A Reuters jelentése kiemelte: a halálos áldozatok között a korábban jelzett kilencéves fiú mellett négy felnőttet, egyenként 52, 45, 75 és 67 éves nőt azonosítottak. A rendőrség jelentése szerint a tszombat este mintegy 2100 ember részvételével tüntetés iz tajlott Magdeburgban, jobboldali platformokon „terrorellenes demonstrációról" írtak. Többen fekete balaklavát, arcot eltakaró maszkot viseltek, és a szélsőjoboldali tüntetéseken gyakran hallott jelszavakkal – például remigráció – feliratozott transzparensekkel jelentek meg.