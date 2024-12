- Nem mese ez

választás;Fidesz;Orosháza;időközi választás;

2024-12-24 06:00:00 CET

Pedig milyen remekül kezdődött. Júniusban Orosházán lezajlott a helyi rendszerváltás; na jó, talán mégsem indokolt ekkora szavakat használni, de az eufória néha kéz a kézben jár a pátosszal, szóval a békési városban joggal örülhettek a kicsinek is. Mert az történt, hogy a helyieknek elege lett a Fideszből, a képviselő-testületben az addigi nyolcfős kormánypárti erőfölényt idén két fővel visszanyesték, fordult a kocka, szám szerint nyolcan lettek azok, akik elméletileg nem pártszellemben, hanem a városért akarnak tenni.

Elégedett lehetett a több mint 22 ezer, az urnáknál megjelent választó többsége, akik a változásra szavaztak.

Mondhatnánk az orosházi történetről, hogy eddig mind olyan szép, mint a mesében, pedig dehogy mondhatjuk,

magyar népmesének legalábbis biztosan nem nevezhetjük, mert ott mindig minden jól végződik. Békésben azonban nem így lett.

Az ellenzéki összefogás színei­ben induló polgármester, Raffai János, aki egyéni körzetben is győzött, most lemondott a képviselői mandátumáról. Azt mondja, majd ha nyer az időközi választáson a támogatottja, Lengyel Rebeka – reményei szerint ugyanolyan fölényesen, mint ő a nyáron –, akkor lesz egy pluszemberük a testületben. Ez pedig azért fontos, mert hiá­ba lenne meg az ellenzéki többség, Raffai szerint a korábban jobbikos, legutóbb a Közösen Orosháza Városáért színeiben induló Szabó Ervin és a Mi Hazánk képviselője, Nagy Zsolt rendre a Fidesszel szavaz. Amennyiben minden a polgármester elképzelései szerint alakul, akkor az így már tizenöt fős grémiumban ha nem is lesz megnyugtató többsége az összefogásnak, de eggyel nő majd a Raffaiékkal egyformán szavazók száma.

Az új választást március végén tartják. Orosházán most megtapasztalhatják, hogy az idő valóban relatív: a létező leghosszabb három hónapnak néznek elébe.