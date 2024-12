- „Orbán Viktor mintha más szövetség tagja lenne, mint Magyarország”

Videó;Oroszország;Magyarország;interjú;Orbán Viktor;diplomácia;szövetség;magyar külpolitika;békemisszió;

2024-12-24 05:55:00 CET

A korábbi uniós biztos elmondta: a miniszterelnök külpolitikájában nincs logika, ami jól látszik az utóbbi hetekben. Ferenc pápához akkor megy, amikor az egyházfő fogadja, erre kevés ráhatása van. Putyint próbálhatja bármikor felhívni, valószínűleg vannak már olyan jóban, hogy fogadják a hívását. Emellett folytatott tárgyalásokat Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. Mindehhez próbált kitalálni valamiféle konzisztens tartalmat. Ez lenne a karácsonyi tűzszünet, csakhogy ez sok sebből vérzik.

Aki ukrán-orosz tűzszünetet akar a karácsonyhoz időzíteni, annak azt is meg kell mondania, hogy melyikhez, mert nekünk nyugaton és most már Ukrajnában is december huszonötödike a karácsony napja, a pravoszláv szokás szerint pedig január hetedike. Most mire tetszik gondolni? – tette fel a kérdést Balázs Péter. Egyben jelezte, aki az unió nevében cselekszik, annak mandátumra van szüksége. Ám Orbán Viktor senkit nem kérdezett meg, hanem elindult a vakvilágba, kitalálta ezt a tűzszünetet, nem volt mögötte az unió közös álláspontja.

Részlet a videóinterjúból:

A volt külügyminiszter kitért a magyar kormány Oroszországhoz fűződő viszonyára is. Szerinte a magyar miniszterelnök nem úgy viselkedik, ahogy azt egy szövetségben általában szokás és elvárt. Úgy véli, hogy a Kreml jutalmazhatja és büntetheti is Orbán Viktor kormányát. Előbbi esetben felmerülhet akár az is, hogy Moszkva hatalomban tartja a Fideszt, míg az utóbbinál az, hogy valamit tudhat Putyin, és azt adott esetben nyilvánosságra hozza. Balázs Péter azonban hangsúlyozta, ezek teóriák, egyik lehetőségre sincs bizonyíték. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor borzasztó zavartan viselkedett, magatartása pedig félelmet tükrözött, amikor 2023 októberében Pekingben találkozott az orosz elnökkel.