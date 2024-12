- ENSZ: 14 500 gyermeket öltek meg az izraeli háború októberi kezdete óta

Az izraeli háború tavaly október 7-i kezdete óta mintegy 14 500 palesztin gyermeket öltek meg az övezetben - jelentette az ENSZ palesztin menekültekkel foglalkozó ügynöksége (UNRWA) az UNICEF adatai alapján.

A szervezet az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

Hozzátették, azok pedig, akik túlélik a mészárlást, fizikailag és érzelmileg is megnyomorodnak. Tanulástól megfosztott fiúk és lányok élnek a romok között. Mint fogalmaztak, az ő órájuk is ketyeg, elveszítik az életüket, a jövőjüket és minden reményüket.

A gázai egészségügyi minisztérium keddi közleménye szerint - idézi a The Guardian - a háború 2023. október 7-i kezdete óta 45 338 palesztin halt meg és további 107 764-en sebesültek meg. A romok alatt további több ezer ember lehet. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának közelmúltbeli jelzése szerint a halálos áldozatok 44 százaléka lehet gyerek. A jelentés azt is közölte, hogy a nagyjából 1,9 milliós gázai lakosságnak nagyjából 90 százaléka kényszerült elhagyni az otthonát, sokan több alkalommal is.

Az elmúlt 24 órában 21 palesztint öltek meg, 51-en pedig megsebesültek. Az al-Dzsazira pánarab hírügynökség közlése szerint egyebek közt egy Beit Lahijában található kórházban a személyzet és a betegek közül legkevesebb húszan sérültek meg, amikor az izraeli hadsereg távirányítós bombákat robbantott fel az egészségügyi intézményben.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Joáv Gallant volt izraeli védelmi miniszter és a palesztin szélsőséges Hamász vezetői ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki népirtás miatt. Orbán Viktor ezek után meghívta Magyarországra a tömeggyilkosságért körözött izraeli kormányfőt.

