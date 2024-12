- Volt londoni nagykövet lehet Kozma Imre atya utóda a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élén

tisztújítás;Magyar Máltai Szeretetszolgálat;Kozma Imre atya;Szabadhegÿ Péter;

2024-12-27 08:00:00 CET

Szabadhegÿ Pétert jelöli a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) vezetősége új elnöknek a februári tisztújításon – értesült a Szemlélek.

A portál azt írja, hogy az üzletember 1961-ben New Yorkban született ’56-os emigráns magyar szülők gyermekeként. (Vezetéknevének utolsó betűjét nemesi felmenőire való tekintettel írja ezzel a ritkán használt karakterrel.) A helyi egyetem számviteli szakán diplomázott, majd további pénzügyi tanulmányokat folytatott Londonban és Chicagóban. Dolgozott kockázatelemzőként, később alelnökként a New York-i Chemical Banknál; számos vállalkozásba befektetett, többet irányított.

Harmincéves korában költözött Budapestre. 1991-től a Deloitte & Touche-nál tanácsadói részleget épített ki, 2004 után pedig több kis- és középvállalkozás elindításában segédkezett. Ugyancsak 2004-től Csák Jánossal, a Mol-csoport és a T-Mobile Magyarország korábbi elnökével, későbbi kulturális és innovációs miniszterrel, illetve Kékessy Dezső volt párizsi magyar nagykövettel a Heti Válasz tulajdonosai lettek. Ezekben az években a nevéhez kötődött a Helikon Kiadó, a Borbarát magazin, a vendegvaro.hu portál is. 2014 és 2016 között ő követte Csák Jánost a londoni nagyköveti poszton, majd 2017 után az Arete Zrt. vezérigazgatója, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpontjának nemzetközi ügyekért felelős igazgatója lett.

Pénzügyi, tanácsadó tevékenysége mellett, illetve annak részeként olyan szervezetekben is szerepet vállalt, mint a Fulbright Bizottság és a Rotary International – itt 2007-2008-ban elnök is volt –, és régóta tagja a Szuverén Máltai Lovagrendnek is. Utóbbinak sokáig az egyik kommunikációs vezetője, a Máltai Hírek című lap felelős szerkesztője, valamint az MMSZ Kormányzati Tanácsának alelnöke volt. Testvére, Szabadhegy Kristóf a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke. Nős, öt gyermek édesapja.