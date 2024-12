- Magyar Péter eltörölné a volt államfőket közpénzből megillető juttatásokat

államfő;köztársasági elnök;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-27 19:36:00 CET

„A leendő TISZA-kormány eltörli a volt köztársasági elnököket közpénzből megillető juttatásokat” – írta Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán.

„A TISZA Párt elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben majd hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt, aközben a plágium és kegyelmi botrány miatt megbukott köztársasági elnökök lakhatását és rezsiszámláját az adófizetők állják”

– írta posztjában a politikus. Magyar Péter bejegyzését azzal zárta, hogy álláspontja szerint Áder János, Schmitt Pál és Novák Katalin ki tudja fizetni a több, mint ötmillió forintos „nyugdíjából” a gáz- és a villanyszámláját.

A HVG az Országgyűlés Hivatalától kapott adatok alapján írta meg pénteken, hogy tavaly január és idén december között csaknem 700 millió forintot költött az állam a volt köztársasági elnököknek járó juttatásokra.

A törvény szerint a volt államfőknek nemcsak havi fizetés jár életük végéig, hanem biztosítani kell számukra egy „megfelelő” ingatlant is, ráadásul igény esetén annak fenntartási költségeit is az állam fedezi. Az adatok szerint az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet. A volt köztársasági elnök egy 1,9 milliárd forint értéken nyilvántartott, állami tulajdonban lévő budapesti ingatlanban lakik, amelynek felújítására több mint 900 millió mehetett el. Schmitt Pál és Novák Katalin nem igényelt lakást vagy házat, ezért csak a rezsidíjaikat téríti meg az állam, de még így is tízmilliók mentek el esetükben költségtérítésekre és egyéb kiadásokra.