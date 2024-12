Hajdú B. István;sportkommentátor;Faragó Richard;

2024-12-28 15:21:00 CET

Miről beszéltél először a tévében?

Tájékozódási búvárúszásról.

Miről?

Borbély Zolival mi kaptuk a megtisztelő feladatot 1991-ben a Telesportnál, hogy szöveget írjunk, és alámondjunk a tájékozódási búvárúszó-világkupa dunavarsányi felvételének. A következő nyílt vízi viadal Svájcban volt, ezért azzal zártam a tudósítást: búvársportunk nincs a pácban, viszlát legközelebb Svájcban!

Televíziós pályafutásod valamennyi állomására így emlékszel?

Az ember az elsőt mindenben fel tudja idézni.

Jó, akkor az első külföldi közvetí­tésed?

Az egyben az első külföldi utam is volt mind privátim, mind hivatalosan.

A Barcelona–Monaco labdarúgó BL-találkozón Johan Cruyffot mutatták, már belekezdtem volna egy tirádába, amikor a holland legenda, a katalánok szakvezetője szinte beleköpött a kamerába.

Akkoriban szokott le a cigarettáról és tért át a nyalókára, én meg így kommentáltam a nem éppen fennkölt pillanatot: kellett hely a nyalókának. A Magyar Narancs az egekig magasztalt a humoromért, majd a cikk végén azt írta: köszönjük, Faragó Richard!

Voltál vele is BL-meccsen…

Sőt, a Milan–Barcelona döntőt ketten közvetítettük 1994-ben. Vitray Tamás azt mondta, igazságtalan lenne, ha egyikünkre bízná az athéni csúcstalálkozót, ezért az első félidőben én beszéltem, a másodikban Ricsi ült a mikrofon mögött. Jó barátom járt jobban, hiszen a 4-0-s Milan-diadallal zárult mérkőzésen ő közvetíthette Dejan Savićevićnek az oldalvonal mellől szerzett bámulatos gólját.

Te melyik „gólodat” idézed fel a legszívesebben?

A legjobban hallható Szoboszlai Dominiké volt a Covid idején nézők nélkül rendezett magyar–izlandi Eb-pótselejtező utolsó pillanataiban. Az üres stadiont – ahol az MLSZ munkatársai két perccel korábban már pakoltak össze mögöttem –, sőt talán a város egy részét is betöltötte a kiáltásom.

Koplárovicsénál, Csobothénál sem suttogtál… Aztán egyik sem ért sokat.

De a ZTE–Manchester United 1-0-on sejteni lehetett, hogy a visszavágón másként lesz, Csoboth Kevin last minute gólja viszont a továbbjutás reményét hozta vissza az idei Eb-n. Még akkor is, ha a skótok ellen szintén 1-0-ra győztes válogatott végül nem került a legjobb tizenhat közé.

A skót szomszéd elköltözött?

Nem, változatlanul Andy Clarké, az UEFA újságírójáé az ikerházunk másik fele.

A válogatott lehetne a pályád csúcsa, amennyiben – minimum negyven év után – újra eljutna a világbajnokságra?

Ez nem is kérdés.

Megéred?

Szerintem igen, ha nem jövőre, illetve 2026-ban, akkor legközelebb. Már most esélyesebbek vagyunk, mint 2021-ben voltunk, amikor kettős vereséget szenvedtünk az albánoktól.

Eddigi kedvenc mérkőzéseid?

A 2004-es olimpiai pólódöntő, a Szerbia-Montenegró elleni győzelem, amelyen tényleg belülről mondtam: sosem hittem volna, hogy tizenhárom fürdőgatyás férfi láttán elsírom magam. Vagy a 2016-os labdarúgó Eb-ről a 2-0-s magyar–osztrák.

Harminc év múltán, a második mexikói vb óta először hallottam nagy futballeseményen a Himnuszt… Könnyeztem Bordeaux-ban.

Nem csodálom, és én még csak ott sem voltam Mexikóban. A létszámemelés tagadhatatlanul szerepet játszott abban, hogy a magyar válogatott negyvennégy esztendő elteltével újra eljutott az Európa-­bajnokságra. De a csapat megnyerte mindkét pótselejtezőjét, aminek én személyesen is sokat köszönhetek. Ha kiesünk a norvégokkal szemben, akkor senkinek nem jut eszébe, hogy díjat adjon nekem. Így viszont 2015-ben Prima Primissima lettem.

Mi ketten szinte mindenben egyetértünk, abban viszont messzemenően különbözünk, hogy te tudod élvezni a mai NB I-es mérkőzéseket.

Nem mindet. De ha nem is olyan észvesztő az iram és virtuóz a labdakezelés, van köztük szórakoztató, mint a Debrecen–FTC 5-4. S létezik a néző szempontja is, sőt az a legfőbb. A képernyő előtt ülő embereket jobban érdekli a magyar futball, mint a külföldi, nekem ezzel kötelességem számolni már csak azért is, mert engem szintén erősebben érint érzelmileg a Fehérvár–Nyíregyháza, mint a Betis–Sevilla.

Kötelező csendben maradni akkor is, ha minden egyes meccsen zúg a „b...átok az anyátok!” meg a – körülírom – „homoszexuális MLSZ”?

Nincs ilyen utasítás. De bármilyen szörnyű is a rendszeresen felhangzó kórus, egy idő után érdektelenné válna újra és újra reagálni. Külföldön is vannak rettenetes rigmusok, és a nyugati kollégák sem reflektálnak ezekre. Nem mentegetőzöm, csupán azt szeretném érzékeltetni: szpíkeri megoldás nincs, ezt a jelenséget nem a riportereknek kell felszámolniuk.

Melyik meccset a legnehezebb közvetíteni?

Azt, amelyiket nem néznéd meg, ha nem közvetítenéd.

A szíved rendben van?





Amióta tíz éve megoperálták, nem volt bajom vele. Szerencsére egy órán belül, hogy infarktust kaptam, a műtőasztalon voltam. Ez döntött.

S az idei, technikailag nem a szívbe hatoló műtéteknél?

Megint jó kezekbe kerültem, noha ismét életveszélyben voltam.

Sőt kimentél az Eb-re…

Mert az orvosok nem ellenezték, én pedig nem éreztem, hogy beteg lennék.

Innen nézve mit számít egy gól!

Minden számít. Közvetítettem azt az All Star-gálát, amelyen ­Michael Jordan utoljára játszott. Másodpercekkel a befejezés előtt duplát dobott, úgy tűnt, azzal nyer a Kelet. Ám a hátralévő négy másodpercben három büntetőhöz jutott a Nyugat, Kobe Bryant a háromból kettőt a kosárba tett, majd a hosszabbításban a nyugatiak tetszés szerint győztek. Jordan pedig helyeselte, hogy Bryant nem volt tekintettel rá. Azt mondta: „Egyetlen játékos sem lehet a sportágnál nagyobb.”

Egyetlen riporter sem lehet a meccsnél fontosabb?

Miként annál sincs lényegesebb, hogy a leleteim jók. Érzetre minden rendben, de csak háromhavonta, a kontrollvizsgálatokon tudom meg, valójában hogy vagyok.