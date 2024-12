- Nem havazott, ipari hó hullott Kazincbarcikára

Kazincbarcika;időjárási jelenség;ipari hó;

2024-12-29 17:33:00 CET

Hazánk egy tipikus légköri jelensége, amikor ködpárna, vagy úgynevezett hidegpárna ül meg térségünkben. Ilyenkor a levegő a megszokottól eltérően felfelé melegszik, inverziós helyzet alakul ki, és mesterséges hó képződik – írja az Időkép. Ilyenkor főként az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakulhat ki pár centis friss hóréteg, mely a gyárak által az egyébként is magas páratartalmú, alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodásának következménye.

– A meleg levegő a hideg levegő fölé áramlik, így gátolja a talajközeli levegő függőleges irányú öntisztuló mechanizmusait. Az egyre szennyezettebbé, párásabbá váló, hidegebb levegő lent marad, a mesterséges eredetű, felszínről származó szilárd szemcsék és a növekvő páratartalom együttes hatására csapadék képződik. Ez a csapadék hőmérséklettől függően szitáló eső, havas eső, hódara vagy nagyobb hópehely formájában is lehullhat – ez utóbbi történt most Kazincbarcika esetében is – tették hozzá.

Maga a jelenség nem szokatlan, lapunk is beszámolt arról a november első felében Dunaújvárosban észlelt ipari hóesésről, amivel szinte egy időben Debrecenből és Tiszafüredről is jeleztek hasonló szállingózást.