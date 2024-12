- Budapestre is jutott egy kevés az ipari hóból, több kerületet is belepett reggelre

időjárás;budapesti kerületek;ipari hó;

2024-12-30 14:28:00 CET

Hólepelre ébredt Budapest néhány kerülete, a főváros egyes részein ipari hó „porcukrozta” meg a tájat – írja az Időkép. A jelenség magyarázata állandó. – A ködös, fagyos éjszakának köszönhetően a fővárosban telítetté vált a levegő. Az inverzió hatására az egyre szennyezettebbé, párásabbá, ködösebbé váló, hidegebb levegő a talajközelben maradt, illetve alacsony szinten rétegfelhőzet képződött. A mesterséges eredetű, felszínről származó szilárd szemcsék és a növekvő páratartalom együttes hatására pedig csapadékelemek képződtek, de jelentős mennyiségű csapadék ilyenkor nem alakul ki – olvasható a meteorológiai portálon.

Ez a csapadék szitálás, ónos szitálás, havas eső, hódara vagy hópelyhek formájában is lehullhat, kialakulásuk a hőmérséklettől függ.

Az elmúlt éjjel Budapest egyes részein is lezajlottak ezek folyamatok, főként ipari létesítmények közelében, így a hajnali, reggeli órákra Budapest egyes kerületeiben, így Kőbányán, Újpesten és – lapunk munkatársa tanúsítja, Angyalföldön is – fehér hólepel alakult ki, és ipari hó lepte be a tájat.