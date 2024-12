- Bödőcs Tibor alkotói szabadságra megy

író;Bödőcs Tibor;humorista;szünet;

2024-12-30 15:26:00 CET

Most, az Önök jóvoltából és érdekében, alkotói szabadságra vonulok. Lesz új est, valahol, valamikor, és lehet, hogy még írok is valamit. Ez a szép és kétségbeejtő ebben: nem tudom pontosan, mikor, mit, hogyan. Folytatjuk! Majd – ezekkel a mondatokkal búcsúzik átmenetleg a közönségétől, követőitől Bödőcs Tibor a Facebook-oldalán. A humorista, előadó és író hétfői posztjából az is kiderül, hogy a Barbárglamour című önálló estjét utoljára adta elő, ahogy írta „csendült fel” utoljára december 21-én a Budapesti Kongresszusi Központban.

A Barbárglamourral Bödőcs Tibor először csaknem két éve, 2023. február 28-án lépett fel először a 6SZÍN-ben, akkor egyéves alkotói szabadság után. Most azért hogy a Bödőcs-rajongók ne szomorkodjanak, az új évre azért maradt egy kis muníció, mert a karácsony előtt néhány nappal rögzített előadást közzéteszik, mint írja: „Fel is vettük. Le is adják. (Comedy Central, január 10. !!) Köszönöm családomnak a türelmet!”

A humorista posztja ezen a ponton igen hosszú felsorolásba csap át, amelyből megtudható, hogy Bődőcs Tibor kiknek, mely színházaknak, helyszíneknek, városoknak, városrészeknek és településeknek köszöni meg a most záruló időszakot.

Bödőcs december közepén - ahogy írtunk is róla - külön videóban kérte az embereket, hogy támogassák Iványi Gábort és az egyházát. A humorista szerint ugyanis a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „helyettünk, illetve az állam helyett” foglalkozik a megalázottakkal és a megszomorítottakkal.