Közelkép - Érdektelenek

Tudom, hogy most parazsat szórok a fejemre, amit egyesek még fújni is fognak, hátha lángra is lobban az a kevés hajam. Humoristákkal ugyanis nem jó kikezdeni, számítani lehet rá, hogy erőteljesen visszavágnak. Mégis, mit csináljak, ha nem szeretem a Showder Klubot, a stand up-os fenegyerekeket. Akik amúgy rokonszenves férfiaknak mutatkoznak a képernyőn, helyenként még humoruk is van, csak-hát érdektelen, mondhatnám: magán-humornak érzem, amit előállítanak.