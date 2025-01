- A szerelem kortalan

RTL;Nagy Ő;

Első alkalommal szerepelnek hatvan év felettiek a Németországban évek óta nagy sikerrel sugárzott Bachelor című műsorban. Ezúttal a 73 éves Franz Stärk próbálja megtalálni az igazit. Stärk 12 éve él egyedül, 30 éves házasság után vált el, két gyermeke van. A műsorba nem ő jelentkezett, a fia, Yannick nevezte be.

„Az adás készítőitől kapott e-mailre nem is reagáltam, amikor azt olvastam, hogy köszönik a jelentkezésem és várnak egy személyes beszélgetésre. Azt gondoltam, valami tévedés történhetett, hiszen nem jelentkeztem sehova" – mondta a német RTL televízióban. ,,Amikor pár nappal később telefonon is felhívtak, eszembe jutott, lehet, hogy a fiam mesterkedett valamiben, mert ő már korábban is megpróbált összehozni az édesanyja egyik barátnőjével. Végül elmentem a személyes interjúra, ami után felkértek a szereplésre. Elsősorban az motivált, hogy új embereket ismerhetek meg. Tizennyolc fantasztikus nővel találkozhattam, ami elsőre elkápráztatott, aztán úgy éreztem, hogy ez akkora teher, amivel nem lehet megbirkózni. Hihetetlen történetekkel találkoztam, de saját magamról is nagyon sokat megtudtam, miközben a műsorban szereplő nőkkel ismerkedtem. Persze kiderült, hogy a fiam jelentkezett a nevemben, nagyon büszke magára, hogy megtette, én sem haragszom rá ezért.”

A férfi elárulta, amikor az első adást megnézte, érzelmileg is megérintették a látottak. „Magam is meglepődtem, amikor az első kész adást láttam, a felvételek alatt nem tudtam elképzelni, milyen lesz a televízióban látható rész. Elérzékenyültem, amikor szembesültem vele, hogy mit láthatnak majd a nézők, és persze eszembe jutott az is, hogy mi történt közvetlenül az adásba került felvételek előtt és után. Felkavaró volt az egész, nem tudom, hogy a többi részt megnézem-e. A végeredményt természetesen tudom, de erről nem beszélhetek.”

Stärk elmondta, korábban sosem nézte ezt a műsort, de olvasott arról, mekkora nyomást jelentett az éppen soros Nagy Ő-nek, amikor arról kellett döntenie, ki nem kap rózsát egy-egy epizód végén, de azt gondolta, hogy ez nem lehet annyira nehéz, mint mondják. „Borzasztó nehéz volt a rózsaátadási ceremónia, a 60 év feletti nőket sokkal jobban megérintette, sokkal jobban fájt nekik az elutasítás, mint ugyanez egy huszonéves nő esetében. Hiába mondtam nekik, hogy fantasztikus embereknek tartom őket, de a műsor megköveteli, hogy döntéseket hozzak. Láttam rajtuk, micsoda szenvedést okozok, amiért nem maradhatnak tovább. Voltak, akik el is mondták, hogy a hazaküldésük annyira fáj, mint egy szakítás. Hiába játék valahol ez a műsor, a szereplők komolyan vették, ami igaz rám is. Nagyon megviselt, amikor el kellett köszönnöm olyanoktól, akiket nagyon megkedveltem.”

Stärk hozzátette: olyan társat keresett a műsorban, akivel egy hullámhosszon vannak, ugyanolyan optimista beállítottságú, mint ő. Fontos számára a természetesség, szeretne a párjával esténként összebújva tévézni, örülne, ha nem az üres lakásba kellene hazamennie.