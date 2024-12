- Gyurcsány Ferenc: Egy jobb országot szeretnék, ahol több a mosoly, kevesebb a szkanderozás

A Demokratikus Koalíció elnöke hétfőn jelentette be, hogy se szilveszterkor, se újévkor nem mond beszédet. Hozzátette, az akkorra tervezett beszédét helyette ma délután teszi közzé a Facebook-oldalán.

Gyurcsány videóüzenetében így folytatta: „Teljes természetességgel, ösztönösen mondjuk ezt ilyenkor mindenkinek, akikkel együtt töltjük szilveszter éjszakáját, vagy akikkel a következő napokban még találkozni fogunk. Anélkül mondjuk, hogy boldog új esztendőt, hogy áldott, békés új évet, hogy akár csak egy pillanatra is belegondolnánk, hogy mindenkinek, aki körülöttünk van, mást és mást jelent a boldogság, a nyugalom, az áldott új esztendő.”

A DK elnöke beszédében ezután a fiatalokhoz szólt. „Az utat megtalálni fontosabb és nehezebb, mint arról ábrándozni, arról álmodni, hogy majd mi is lesz a végcél. Mégis arra bátorítanám a 14-20 éveseket, hogy válasszanak utat kellő merészséggel és bátorsággal annak tudatában, hogy mindig korrigálhatják korábbi döntésüket. Sőt, arra is bátorítanám őket,

– mondta.

Hozzátette, a fiataloknak saját útja kell, hogy legyen, és ha most nem lázadnak, akkor később még kevésbé fognak tudni vagy merni, az idősebbeknek már a normalitás lesz a mérce. Megjegyezte ugyanakkor, hogy szerinte „pokoli nehéz egy olyan világban normálisnak maradni, ahol azt kell eldönteni, hogy mi maradjon és mi változzon.” Gyurcsány Ferenc a videója végén pedig arról beszélt:

„egy közösségnek arcot, formát, utat mindig a vezetői szabnak. Ez így van rendjén. (...) Én ma úgy gondolom, hogy rossz irányba megyünk. (...) Mindegyikünk maga felelős a saját útválasztásáért, én is, mi is egy jobb országot szeretnék, egy normálisat. Egy olyat, ahol több a mosoly, az odafigyelés, ahol kevesebb a görcs, kevesebb az állandó verekedés, ha úgy tetszik, a szkanderozás. A hazámnak és benne minden polgárának egy jobb esztendőt kívánok. Jobbat, amely elég bátor ahhoz, hogy más célokat tűzzön ki, és bátrabbat ahhoz, hogy új utakat is válasszon.”