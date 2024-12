- A MÁV forgalomból kivont motorkocsik felújításával mentené meg a HÉV-et

MÁV;Vitézy Dávid;járatritkítás;HÉV;Hegyi Zsolt;

Októberben szivárgott ki az a dokumentum, ami a HÉV vonalain járat- és/vagy kapacitáscsökkentést írt volna elő. A kiszivárgott elképzeléseket Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt, fővárosi közgyűlési lépviselő élesen kritizálta, amire Lázár János elég alpári stílusban válaszolt, egyúttal tagadva, hogy járatritkítást terveznének.

Azt nem lehetett pontosan tudni, hogy miként pótolnák a leharcolt, öreg szerelvényeket. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn azonban a Facebook-oldalán adott magyarázatot arra, hogyan fogják a megszokott menetrendet fenntartani.

„A hatvanéves vonatok pótlására felgyorsítjuk a forgalomból átmenetileg kivont, fiatalabb motorkocsik felújítását: a tartalékszerelvények első darabja már el is készült, és menetrend szerinti vonatként közlekedik – egyelőre – a szentendrei vonalon”

– írta.

Hegyi Zsolt azzal folytatta: „A munkák során a szerelvény átfogó felújításon esett át. A főjavítás során a forgóvázak, a kocsiszekrény, az áramkörök, az utastér és az utasbiztonság is korszerűsítésre kerültek. A belső térben kollégáink a teljes padlózatot, az üléseket és a fűtőtesteket kicserélték, emellett új, az utasbiztonságot növelő eszközöket is telepítettek, például egy új fejlesztésű ajtóvezérlőt.” Hozzátette, „a felújított szerelvény előzőleg a H7-es HÉV vonalán közlekedett, így 2025 januárjában oda is kerül vissza. Ez azt jelenti, hogy – a többihez hasonlóan – a csepeli vonalon is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással közlekedik majd az új esztendőben is.”

Vitézy Dávid később reagált a MÁV-vezérigazgató szavaira. Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy sikerrel járt a járatritkítások elleni harcuk. „Sokan nem értették, miért álltam bele a harcba a hév járatritkítások ellen ősszel. Hisz a vonatok öregek, úgysincs mit tenni. Ez van, törődjünk bele. Elmondtam akkor is, miért nem csak ez az út járható: a vonatok persze öregek, az újakra szükség van, ettől még a régiek elhalasztott fővizsgáit lehet pótolni, nem a járatritkítás az egyetlen megoldás. Miután összehívtam a Fővárosi Közgyűlés szakbizottságát, a képviselők egyhangú kiállása megtette a hatását: Lázár János visszakozni kezdett” – idézte fel Vitézy, hozzátéve, hogy hétfőn Hegyi Zsolt már „büszkén” posztolt az első forgalomba visszaállított fővizsgázott hévről.

„A hév-ritkítás elleni harcunk tehát sikerrel járt. Persze mehetett volna ez magától is, anélkül, hogy egyből négy vonalat érintő járatritkítást jelent be a MÁV. De ha már ilyen jól megy a korábbi rossz döntések korrekciója, akkor végre az új HÉV-vonatok beszerzését is újraindíthatná a kormány - jócskán ideje lenne”

– zárta posztját Vitézy.