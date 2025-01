- Kellemetlen meglepetéssel kezdődött a csütörtök reggel, eltűntek a számlák az Erste Bank applikációjából

meghibásodás;Erste Bank;applikáció;

2025-01-02 11:09:00 CET

„Erste Banknál valami nagy gebasz van. George (az Erste Bank mobilbanki felülete - a szerk.) nem mutatja a számláimat, kártyáimat, TeleBank nem elérhető, előfizető nem található üzenetet kapok. Visszaélés-bejelentés szám sem elérhető” – jelezte csütörtök reggel a Telex egyik olvasója. Később a lap több másik levelet is kapott arról, hogy sem telefonon, sem chaten keresztül nem tudják elérni az ügyfelek az Erste Bankot.

A lap úgy tudja, az ügyfelek nem férnek hozzá a számláikhoz az applikáción keresztül, vagy ha be is tudnak jelentkezni, nem látják azokat, így olyan, mintha nem is lennének. Az Erste Bank Facebook-oldalán elérhető bejegyzések alatt is folyamatosan érkeznek a panaszok a kommentek között. Egyikük azt írta, hogy tudott ügyintézővel beszélni, aki arról tájékoztatta, hogy a TeleBankon keresztül tud utalni az, akinek nagyon sürgős.

A Portfolio olvasói is problémákról számoltak be. Egyikük azt írta, az egyik számlája és kártyája tűnt el a felületről, a hitelkártyát leszámítva. Más azt közölte, hogy az egyenlegét nem mutatja a rendszer, csak a hiteleket. Ebből kifolyólag utalni sem tud a számláról.

A két portál kérdésére az Erste Bank úgy reggel 9 óra 56 perckor válaszolt: „Technikai okok, adatkarbantartás során keletkezett hiba miatt egyes folyószámlák adatai George-on átmenetileg nem érhetők el. A kártyás fizetés, készpénzfelvétel az érintett számláknál is működik. A hiba javítása folyamatban van, az okozott kellemetlenségekért a bank ügyfelei elnézését kéri és megértésüket köszöni.” 11 óra előtt aztán az Erste Bank jelezte, hogy a hibát sikerült elhárítani.