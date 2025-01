- Kendernay János korábbi társelnök is kilép az LMP-ből

LMP;kilépés;

2025-01-02 12:24:00 CET

„Tartozom a válasszal sok mindenkinek. Azoknak, akik már régóta és állandóan megkérdezték, nem léptél-e még ki. De azoknak is, akik már régóta várták, hogy megszabaduljanak tőlem (is), de nem várták, hogy ez most történhet meg végre” - írta egy csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésben az LMP korábbi társelnöke.

Kendernay János szerint sokan a pártban sem tartották zöldnek magukat és nem is tettek kísérletet, hogy azzá váljanak. Éppen ezért nem jöhetett létre az együttműködés kultúrája, s erre vezethető vissza, hogy együttműködni sem tudtak igazából más pártokkal. Társelnökségéről azt mondta, hogy megpuccsolták, amire nem volt felkészülve, de ekkor sem akart még kilépni. Próbáltam hasznos tag maradni, és egy olyan helyzetben, amikor a párt vezetésének szinte egyetlen, nevezzük stratégiai döntésével sem tudtam azonosulni, ez elég nehéz és kilátástalan terepnek bizonyult - tette hozzá.

„A párt hátrahagyva az Európai Zöld Párt családot, elengedte az akkumulátorgyárakkal, illetve beruházásokkal szembeni országos népszavazás ügyét, leállt a szervezet működése, megszűnés előtt áll a párt frakciója. Az elmúlt öt év alatt a legjobb tagok távoztak, de facto nincs tagsága, nincs politikája a pártnak, a közösség is teljesen eltűnt. A párt elveszítette teljesen a létjogosultságát. Tisztességes lenne az Országgyűlésből kivonulnia és visszaadni a mandátumokat, hiszen amúgy sem maguknak köszönhették az ott még látható egyéni képviselők”

- zárta sorait Kendernay János, megjegyezve, hogy minden fenntartása ellenére, az utolsó percig lojális maradt, de már nincs mihez.

A korábbi társelnök ezzel már a sokadik távozó. Tavaly nyáron Keresztes László Lóránd és Schmuck Erzsébet is elhagyta az LMP-t. októberben pedig Csárdi Antal lépett ki.