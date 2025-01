Vodafone;összeolvadás;DIGI;4iG Nyrt;

2025-01-02 13:59:00 CET

Januártól One Magyarország Zrt. néven folytatja a működését a Vodafone Magyarország, a Vodafone HU mobilhálózat elnevezése One-ra változik, a Vodafone és a Digi üzlethálózatát összevonják - közölte a csoporthoz tartozó cégekről a NER-közeli 4iG csütörtökön az MTI-vel.

A korábbi Vodafone és a Digi lakossági, kisvállalati szolgáltatásait fedő One márkanév mellett a Vodafone Business, az Antenna Hungária és az Invitech üzleti szolgáltatásait One Solutions név alatt értékesítik. Ezek a cégek a második félévben jogilag is beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be.

A változásnak köszönhetően integrált ügyfélkiszolgálás, megújult digitális felületek és alkalmazás várja az ügyfeleket, akik az átalakítást követően 98 település 135 üzletében intézhetik személyesen az ügyeiket. Néhány üzlet az átalakítási munkák ideje alatt ideiglenesen bezár, több Digi Pont megszűnik, de ezek helyett minden esetben elérhető közelségben lesznek az új üzletek. A márkaváltás miatti „nagy érdeklődés okozta” technikai fennakadások, rendszerlassulások, bejelentkezési nehézségek elhárításán folyamatosan dolgoznak - írták.

A közlemény szerint a márkaváltás nem befolyásolja az előfizetéseiket, a korábbi Digi és a Vodafone ügyfeleket nem érinti automatikus tarifa- és csomagváltás, a meglévő előfizetések One márkanév alatt változatlan feltételekkel érvényben maradnak, amíg az előfizetők nem kezdeményeznek abban módosítást, illetve önkéntesen nem váltanak a One új szolgáltatáscsomagjaira.

A társaságok összeolvadásáig a számlázás menete sem változik jelentősen, az előfizetésekről szóló havidíjas számlákat továbbra is a korábbi szolgáltatók állítják ki. Kivételt a korábbi Vodafone-ügyfelek jelentenek, akiknek a januári számláit már a One Magyarország Zrt. küldi. Számlabefizetésre a One üzlethálózata mellett a www.one.hu weboldalon, a Lapker-hálózat üzleteiben, csoportos befizetéssel lesz lehetőség, illetve a korábbi vodafone-os ügyfeleknek a One applikációban. A szolgáltatók bankszámlaszámai sem változtak, de banki utalás esetén a szolgáltató nevével megegyezően változik a kedvezményezett neve. A One Magyarország a társaságok egyesüléséig nem biztosít összevont számlákat, így aki vodafone-os és digis előfizetéssel is rendelkezik, továbbra is külön számlákat kap majd a szolgáltatóktól, hacsak nem vált önkéntesen a One új csomagjaira.

Az Antenna Hungária mindigTV Prémium Alap és Családi díjcsomagjait januártól szintén változatlan tartalommal és előfizetési díjon vehetik igénybe az ügyfelek, de januárral a mindigTV Prémium márkanév megszűnt, a továbbiakban a szolgáltatások a One földfelszíni TV kínálatában érhetőek el.

A 4iG 2024 őszén jelentette be, hogy januártól egyesíti a távközlési kereskedelmi szolgáltatásait. Ezzel együtt közölték azt is, hogy kivezetik a magyarországi piacról a Vodafone, a Digi, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat.