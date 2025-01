- Valami lesz

előrehozott választás;Kormányzati Tájékoztatási központ;

2025-01-03 06:00:00 CET

Tudáselméleti alapvetésekkel kezdjük az évet: abból kiindulva, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) cáfol valamit, nagy nyugalommal ki lehet jelenteni, hogy az akkor igaz.

A konkrét esetre vonatkoztatva: 2025 az előrehozott választás éve lesz. Vagy nem. De akkor is, az igazat garantáltan nem a KTK-tól fogjuk megtudni. Másképp megfogalmazva: Magyarország immáron az a ország, ahol egy viccpárt tényszerűbb és informatívabb, mint a kormányzat kommunikációs idegközpontja. Ugye az össznépi szilveszteri berúgás előtt nem sokkal vette észre Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, hogy a 2025-ös költségvetésbe valahogy beterveztek 8,4 milliárd forintot a választás lebonyolítására. Csupa-csupa olyan dologra – szavazólap nyomtatás, postai értesítők költsége –, amiket egyébként választás évében szokás. Meg úgy egyébként a világon semmi értelme lenne ezt 2025-ben felpántlikázni, egy kivétellel, ha a kormány előrehozott választással számol. Amire bőven meg is lenne az oka. 2024-et minden jel szerint komoly népszerűségcsökkenéssel vészelte át, az állampárt története leggyengébb szereplését nyújtotta az EP-választáson, miközben rekordidő alatt kinőtt a földből egy immáron többségi támogatást élvező politikai erő. Mindez kurta egy év alatt. Ha 2025 csak fele ilyen rossz lesz az állampártnak, már az is katasztrofális.

Nos ehhez képest a KTK magyarázata eleve azzal indít, miszerint „szemben egyes nyugat-európai országokkal, Magyarországon politikai stabilitás van”.

A folytatás is hasonló. Például, hogy a 8,4 milliárd a választási informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükségesek, a választás „egyéb rendszerektől független informatikai rendszerrel támogatott lebonyolításához szükségesek”. Ugye mindenkinek megvan, ahogy az Orbán-Szijjártó-Rogán trojka küzd kőkeményen a normál európai választásokon immáron szokásos orosz beavatkozás ellen? Ide most egy szmájli illik.