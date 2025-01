- Ki programoz kit

oktatás;mesterséges intelligencia;

2025-01-03 06:00:00 CET

Hatalmas kihívás és egyben óriási lehetőség, vagy végzetes fenyegetés – vérmérséklettől és digitális felkészültségtől függően így látják a pedagógusok a mesterséges intelligencia előretörését. Afelől ma már senkinek nincs kétsége, hogy a technológia az egész életünket megváltoztatja, talán még jobban, mint a szélessávú internet elterjedése tette. Hatását már sok helyen érezhetjük, ha nem is mindig ismerjük fel.

Az iskola az egyik első hely volt, ahol megjelentek a nagy nyelvi modellekre építő ChatGPT által alkotott esszék. Ma még fel lehet őket ismerni, állítólag olyanok, mint mikor a jó tanuló felel, csak éppen nem készült – rizsázik, és könnyű tévedésen érni. Ugyanakkor ez nem lesz mindig így. A tanároknak nincs más választása, el kell kezdeniük olyan feladatokat adni, amit nem lehet könnyedén megoldani a népszerű mesterséges intelligenciára épülő eszközzel. Már most is sok jó gyakorlat létezik, vannak például, akik azt adják feladatul a diákjaiknak, hogy leplezzék le a ChatGPT tévedéseit egy adott témában. Vagyis egyáltalán nem lehetetlen tanítani a mesterséges intelligencia korában, sőt. A technológia korábban sosem látott lehetőséget kínál a differenciálásra, vagyis a tananyag személyre szabására, az egyéni igények és képességek figyelembe vétele, a feladatok átalakítása sokkal könnyebbé válhat a pedagógusok számára. Akiknek egy részén azért is lett úrrá a pánik, mert ma még nem tudni, vajon lehet-e a tanári szakma az egyik, amit kivált az AI. Hiszen például a KRESZ-t már jó ideje el lehet végezni online tanfolyamon.

Vajon szépen lassan minden tanárt kivált a mesterséges intelligencia? Aligha. Az ember mégiscsak a személyes interakciók révén szocializálódik és tanul, szinte elképzelhetetlen olyan világ, ahol mindenféle pszichológiai támogatás, emberi mentorálás nélkül végezzék az iskolát a diákok. De az biztos, hogy a tanári szerep átalakul, és nem is lenne ezzel semmi baj, ha megkapnák a megfelelő segítséget az erre való felkészülésre. Az EU és a fejlett országok nagy része stratégiákat készít, hogy felvértezze magát az új kihívással szemben, hiszen nem mindegy, hogy mi programozzuk az AI-t, vagy a végén még az minket. Magyarországon ennek híre-hamva sincsen.