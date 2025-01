- Széncinege, kék cinege és csuszka

madarak;természetvédelem;

2025-01-03 06:00:00 CET

December 28-án impozáns madárgyűrűzési bemutatóra került sor a Fiume úti sírkertben. A temető egyben egy jó madárélőhely, öreg fák, zöld folt a városon belül. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület régóta működik együtt vele, ami néhány éve újraindult a mostani fenntartóval, a Nemzeti Örökség Intézettel. Ennek keretében üzemeltet az egyesület egy madáretetőt, amelynél a gyűrűzés is folyt, illetve egy önkéntes odútelepet is fenntart a temető területén. A gyűrűzést Sarlós Dávid mutatta be.