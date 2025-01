- Ismét 415 forint fölé kúszott az euró

euró;forint;dollár;árfolyam;emelkedés;

2025-01-03 11:33:00 CET

A csütörtöki határozott forintgyengülést pénteken is hasonló mozgás követte, így az euró jegyzése 415 fölé, a dolláré 404 fölé lépett a bankközi piacon – írja a Portfolio. A lap a tendenciákat már kora reggel jelezte, ahogy megjegyezték, „megkapta a forint az újévi pofont”. Ezt megelőzően karácsony előtti napokban többször is 415 fölötti sávban járt a forint az euróval szemben, utoljára december 23-án.

Most a gazdasági portál szerint a fő ok az lehet, hogy új kétéves csúcsra ugrott a dollár az euróval szemben azután, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök az újévi üzenetében is megerősítette a vámkivetési terveit, a dollár erősödése pedig rendszerint a feltörekvő piaci devizák gyengülését hozza. – Ahogy az lenni szokott, a forint ilyenkor alulteljesítő, és a régiós devizákhoz képest is gyengült – tették hozzá.

A pénteki zuhanást folyamatosan jelezték az adatok, már kora reggel a 413-as szint felé ugrott az euró árfolyama, és mivel a gyengülés a dollár oldaláról érkezett, nem meglepő, hogy a zöldhasúval szemben még inkább veszített értékéből a forint, amely már csütörtökön túllépte a 404-es szintet, amivel új kétéves mélypontot ért el.