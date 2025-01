- Egy Megyeri hídról lezuhanó jégtömb horpasztotta be egy taxi tetejét, de nem tudni, ki fizeti meg a kárt

vita;kártérítés;sérülés;taxi;Megyeri híd;jégtömb;

2025-01-03 12:53:00 CET

Videón látható, ahogy a Megyeri hídon haladok át és zuhannak a híd szerkezetéről a jégtömbök. Sajnos az egyik darab el is találta az autómat, ezzel okozva sérülést, horpadást a tetőn – írja pénteken a bpiautosok.hu portál, miután egyik olvasójuk, egy taxis megkereste őket. A történtekeket az autója fedélzeti kamerája rögzítette még december 23-án, de azóta sem tudni, ki a felelős, és kit terhel az előre nem jelzett, ahogy a taxis írta, még a hídon lévő „fénytáblán” sem jelzett veszélyért és a bekövetkezett kárért.

– Voltam a pályaszakaszt üzemeltető mérnökségen és azt mondták, hogy esélytelen, hogy kapok erre kártérítést. Volt ugyanis, aki bíróságig vitte és pert vesztett. Hívtam a 112-t, ahol azt mondták, menjek be a rendőrségre feljelentést tenni. Az ünnepek miatt csak a kárbejelentést tettem meg e-mailben csatolva a videót – tette hozzá a pórul járt autós.

Herpy Miklós, főként közlekedési ügyekkel foglalkozó ügyvéd a portálnak elmondta, hogy Magyarországon „minden károkozás jogellenes”.

– Ez a kártérítési jog fő szabálya hazánkban. Ráadásul a több tíz méter magasból lezuhanó jégdarabok súlyos baleset veszélyt jelentenek a közlekedőknek. Egy pechesen lezuhanó jégdarab akár halálos balesetet is tud okozni, és az ilyen súlyos veszéllyel szemben a közúti híd üzemeltetője is köteles védekezni – fogalmazott a jogász, állítását alátámasztva a közúti közlekedésről szóló törvény közútkezelőkre vonatkozó szakaszával. Szerinte a károsultnak – ha sikerrel szeretne kártérítést kapni – kell bizonyítania a károkozó eseményt, a kár összegét és a károkozó személyét is. Minden komolyabb kárral járó esetben célszerű azonnal rendőri intézkedést kérni.