- Árnyékhadsereggel riogat Aleksandar Vučić, Szerbia 2025-ben is viharos évre számíthat

Szerbia 2025-ben is viharos évre számíthat. A helyzet az országban már évek óta rendkívül feszült, de nincs olyan ellenzéki politikai erő, amely képes lenne ügyesen tematizálni az Aleksandar Vučić rezsimjével szemben érzett haragot. Felmérések szerint a hetek óta tartó diáktüntetések nyomán egyetlen ellenzéki párt népszerűsége sem emelkedett, a Szerb Haladó Párt (SNS) közkedveltségi mutatója valamelyest csökkent, de nem számottevően, továbbra is 50 százalék körüli. Igaz, vélekedések szerint a felméréseket nem érdemes túl komolyan venni, mivel az SNS valós népszerűsége ennél úgy tíz százalékkal alacsonyabb. Mindenesetre a november elsején bekövetkezett újvidéki tragédia - egy magasból leomló elem a pályaudvaron 15 embert ölt meg - alaposan felkavarta a társadalmat.

Az országban a mostani időszakot elvileg a nyugalom jellemzi. Belgrádban nem csak január elseje, hanem másodika is szünnap, hetedikén pedig következik a pravoszláv karácsony, Aleksandar Vučićnak azonban volt egy olyan kijelentése még az óévben, ami hatalmas viharokat kavart a közvéleményben. A szerb államfő a 2024-es esztendő utolsó napján a Prva televíziónak adott interjújában azt állította, hogy az SNS-en belül létezik lojalisták egy csoportja, akik mindent hajlandóak megtenni „a hazáért”. Mint fogalmazott, az ő ízléséhez mérten „kicsit szélsőségesek”, de csak pozitívan tud nyilatkozni róluk. A csoportba testvére, Andrej Vučić is belépett.

Az interjúban azt a részletet is elárulta, hogy az alapító ülésen még ezren vettek részt, de most már mintegy a 17 ezerre nőtt a tagok száma. Olyanokról van szó, akik semmiképpen sem lépnének koalícióra a „sárga söpredékkel”, ami alighanem az uniós integrációt támogató ellenzékre vonatkozik. „Tiszteletreméltó emberekről van szó, akik nem gazdagok. Ők mindig ott vannak, mint a tűz őrzői, nem keresnek miniszteri posztot, semmilyen hatalmat” – mondta Aleksandar Vučić. Állítólag a párton belül figyelmeztették őt arra, hogy fel kell lépni e csoport ellen, mert az támogatottságára is hatással lehet. Ám ezen lojalistákra mindig számíthatott, soha nem hagyták cserben a pártot. Amikor válsághelyzet alakult ki, egyikük sem hagyta el a süllyedő hajót, „ellentétben másokkal”. „Mindig keményen harcoltak a nyugati hírszerzési szektorból érkező áramlatok ellen", jelentette ki. Egy nyíltan oroszbarát csoportosulásról van szó, ismeri el. „Amikor azt mondom, hogy oroszbarátok egy szabad, független Szerbiáért küzdő csoportról beszélek”, de amikor választaniuk kell, Oroszországot választják és azok ellen küzdenek, akik „színes forradalmat” akarnak.

Aleksandar Vučić monológja ellenére nem sok minden derült ki a csoportról. Egyfajta magánhadseregről van szó, amely akár fegyverrel is fellépne, vagy „csak” megfenyegetné az ellenzék tagjait, ha tagjai éreznék a veszélyt? Vagy Moszkva e csoporton belül akar befolyást szerezni? Netalán egy olyan titkos egyesületről van szó, amelynek tagjai nem akarják felfedni kilétüket? Az elnök szavai azért is keltettek némi aggodalmat, mert korábban sem a sajtó, sem az elnök nem beszélt annak létezéséről, tehát mindez derült égből villámcsapáskét érte a közvéleményt. Így az említett kérdések nagyon is foglalkoztatják az embereket. Azért is érdekes, hogy az SNS lojalistáiról éppen most kezdett el beszélni az államfő, mert elnöksége – és előzőleg miniszterelnöksége – alatt talán sosem volt rajta ekkora nyomás. S nem csak az újvidéki tragédia miatt, hanem mert Szerbia újra elkezdi a lítiumbányászatot, ami komoly környezeti károkat okozhat, s ez az ügy szintén felháborította sok honfitársát. Ezért az a kérdés is felmerül, hogy talán Vucic így akarja kordában tartani a tüntetőket?

Milomir Mandic, a Demostat kutatója Danas napilapban annak a véleményének adott hangot, a kormány új taktikai kísérletéről van szó, amellyel egyszerre több célt akar elérni. Ahogy itthon szokták mondani, egyfajta gumicsontról van szó, el akarják terelni az emberek figyelmét a válságokról, a diáklázadásról. Egyúttal meg akarják erősíteni, egy irányba kívánják terelni az SNS híveit. Mint a szakértő fogalmaz, „Aleksandar Vučić kijelentése alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a lojalisták elnevezés jelen esetben az elnökhöz való hűség szinonimája”. Felmerül a kérdés, teszi hozzá, hogy ennek a szövetségnek Aleksandar Vučić is tagja-e, vagy külön frakcióként kezelik az SNS-en belül, netalán az úgynevezett lojalisták megjelenése egyfajta szakadást jelent az SNS-ben. Azért is fontos ez a kérdés, mert a pártnak 700 ezer tagja van, tehát ez a kijelentés akár arra is utalhat, hogy vannak „egyenlőbbek” is a párton belül.

Akadnak azonban olyan vélekedések is, amelyek szerint Aleksandar Vučić lojalistákról szóló elbeszélése egyszerűen csak blöff. Közéjük tartozik az SNS-ből 2023 tavaszán kilépett Dragan Sormaz, a Szerbiai Euro-atlanti Tanács alapítója. Szerinte nem léteznek lojalisták. „Az SNS nem egy párt, hanem egy olyan ügyfélrendszer, amelynek tagjai csak személyes érdekből vannak a csoportban. Nincs ideológia, program” – mondja. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a kijelentés egyfajta bátorítás arra, hogy erőszakkal verjék le a diáklázadást? Miroslav Parovic szerb politikus szerint a szerb elnök ezzel egy olyan csoportra akar támaszkodni, amely minden ellenféllel szemben harcol. Szerinte azonban nem kell tartani a tagjaitól, mert semmiféle ideológiával sem rendelkeznek, így adott esetben „a 17 ezerből 17-en sem maradnak”.

A Szabadság és Igazságosság Pártjának (SSP) alelnöke, Marinika Tepic megjegyezte, az ügyészséget persze nem érdekli Vucic államfő nyilvános beismerése. Firtatta a szerb pravoszláv egyház szerepét is, hiszen az ortodox egyház feje, Porfirije pátriárka nem jelentkezett szólásra, hogy magyarázatot adjon arra: a csoport miért egy templomban alakult meg, amint ezt Vucic állította. Egyáltalán melyik templomról van szó. "Olyan országban élünk, ahol a legmagasabb állami tisztviselők azt állítják, hogy a diákok a horvát titkosszolgálatok parancsára dolgoznak, és ahol az újévet ünnepelni érkezett kollégáikat horvát kémeknek nevezik" - mondta Tepic. Egyúttal felszólította az ügyészséget, indítson eljárást annak kiderítésére, kik azok a szélsőségesek, akik készek vérüket adni azok ellen, „akik békésen, demokratikus eszközökkel küzdenek a törvény és az alkotmány végrehajtásáért”.