- Magyar Péter akkor teszi közzé a közeli hozzátartozói vagyonnyilatkozatát, ha Orbán Viktor is

Orbán Viktor;vagyonnyilatkozat;Magyar Péter;

2025-01-03 15:26:00 CET

Magyar Péter még december közepén szólította fel Orbán Viktort, hogy január elsejével öt évre visszamenőleg hozza nyilvánosságra a közeli hozzátartozói vagyonnyilatkozatát. „Én is így fogok tenni. Áll az alku?” – szegezte akkor a kérdést a miniszterelnöknek.

Január első napjaiban azonban egyikük sem tett közzé vagyonnyilatkozatokat, ezért a Telex érdeklődött a feleknél. „Magyar Péter akkor fog így tenni, ha a miniszterelnök is vállalja ezt” – írta a portál megkeresésére Tisza Párt. Hozzátették, hogy Magyar Péter pártelnök három kiskorú gyermekének nevén semmilyen ingó vagy ingatlan vagyon sincs.

A Tisza Párt válasza szerint Magyar Péter „édesanyjának, édesapjának és a testvéreinek is készséggel nyilvánosságra hozza a vagyonnyilatkozatát, amint a miniszterelnök is vállalja, hogy így tesz”. Azt is közölték, hogy egy Tisza-kormány alapjaiban írná át a jelenlegi „semmit sem érő vagyonnyilatkozati rendszert és annak ellenőrzését is”.

Orbán Viktor sajtófőnökét is kereste a lap, hogy megtudja, tervezik-e közzétenni a kormányfő közeli hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ. Orbán és Magyar saját vagyonnyilatkozatai egyébként nyilvánosan is elérhetők, a miniszterelnök legutóbb tavaly februárban tette közzé a sajátját.