- Volt és lesz

Pillantás a kilencedikről;

2025-01-04 06:00:00 CET

Nagyjából ezzel a két szóval lehet lefedni azt a kommunikációs stratégiát, amelyet a Fidesz/kormány követ. A volt két irányba ágazik: a 2010 előtti időkre, illetve a 2010-es hatalomátvétel időpontjára. Az előbbinél mindig minden rossz volt – úgy emlékeznek még az unásig ismételt „elmúlt nyolc évezésre” –, aztán viszont minden hirtelen megváltozott. Orbán kivezette az országot az államcsődből, fellendítette a gazdaságot, munkához juttatta az embereket; hirtelen minden napfényes lett. A másik irány: a jövő. A Fidesz mindent megígér, elég hozzá egy-két év, és a társadalom minden rétege sok-sok pénzhez fog jutni, Magyarország lesz az egyetlen, amely az általános európai válságot elkerüli, természetesen kizárólag a kormány kiváló munkájának köszönhetően. Az Orbán vezette csapat képes új gazdaságpolitikát hirdetni – miközben nem beszélt arról, hogy korábban bármit is rosszul csinált volna – a semlegesség lett az új jelszó, amit hirtelen elkezdett hirdetni mindenki, még azok is, akiknek fogalmuk sincs arról, mit is jelent valójában.

A kormányzat telipakolta a szákunkat jövőbe vetett ígéretekkel; majd lesz fizetésemelés, igaz, csak fél év-egy év múlva, a családok még erősebbé válnak, és az európai pénzeket is haza fogjuk hozni, mert azok a mieink.

Azokat nem lehet elveszíteni, mondja a miniszterelnök, elveszíteni a zsebkendőt szokás. Ez utóbbit nem tudom, honnan szedte Orbán, már csak azért sem értem, mert manapság az emberek többsége papír zsebkendőt használ, no de mindegy, lendüljünk túl ezen a dolgon, fogadjuk el, hogy bármit is állítanak az EU-ban, mi, magyarok nem veszítjük el a pénzünket.

Szóval itt mindenki mindig nyer, ha a most regnáló hatalmat támogatja. Jobb neki, mint régen volt, és jobb neki, mint tegnap. Itt van például a postások helyzete. Igaz, hogy sorban szűnnek meg a postahivatalok, egyre nehezebb postást találni, de majd változik a helyzet: sokkal jobb lesz nekik. Vitályos Eszter szóvivő már felfestette a szép holnapot: jelentős béremelésre készül a Magyar Posta 2025-ben, mondta, 2023 januárjához képest több mint 30 százalékos emelés várható!

Hogy miért pont 2023-at jelölte meg a politikus kiindulásként, azt nem lehet tudni, de lássuk be: fantasztikus innováció a kommunikációban. Vegyünk elő egy tetszés szerinti időpontot, hasonlítsuk ahhoz a várható fejlődést, és mindjárt kiemelkedő adattal találjuk magunkat szemben. Persze ez a 30 százalék, ami már önmagában is hazugság – és ezt a postások pontosan tudják –, de mégis: jól hangzik. Végül is a magyarok többsége nem postás, legfeljebb annyit jegyez meg a bejelentésből, hogy lám, a kormány mily jó…

A szelektív hallás és figyelem többet nem jegyez meg, s pont erre építenek a propaganda emberei.

Valakiknek jó lesz, mert hamarosan sok pénzt kapnak. Várhatóan. De ezt már nem hallják, mint ahogy azt sem, hogy miért jelölték meg 2023-at, mi a funkciója annak a dátumnak. Illetve magára a a dátumra se figyelnek oda. Csak hát ez a propaganda lassan kezd a semmibe hullani, vagy éppen az ellenkezőjébe fordulni. És elérkezünk oda, amikor már nincs hatása sem a voltnak, sem a majdnak. A jelen meg szétesik.