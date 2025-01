- Elhagyta Kunhegyes 80 éves expolgármesterét a 20 éves felesége

polgármester;Kunhegyes;szétköltözés;Szabó András;

2025-01-04 09:41:00 CET

Bő két és fél éve lapunk is beszámolt egy meglehetősen bizarr esküvőről: a 78 éves Szabó András fideszes polgármester feleségül vett egy nála 60 évvel fiatalabb, helybéli lányt. A kislány épp csak betöltötte a 18. életévét, de már volt egy 4 éves kisfia valaki mástól.

A Blikk most megtudta, hogy a frigy nem tartott túl sokáig, ugyanis a házaspár már szét is költözött, sőt, az önkormányzati dolgozók szerint a lány azóta a várost is elhagyta. Szabó András úgy tűnik, nem búslakodott túl sokáig, ugyanis visszafogadta előző feleségét, aki amúgy szintén csak 25 éves volt, mikor annak idején megházasodtak.

Szabó Andrást egyébként azóta leváltották Kunhegyes éléről, 2024-ben már nem is a Fidesz-KDNP színeiben indult újra és mindössze 16,27 százalékot kapott a voksoláson. Azóta a hivatalosan független, de látványosan narancssárga színekkel díszített plakáttal kampányoló Szegediné Szabó Dóra vezeti Kunhegyest. Ebben a Blikk szerint a megbotránkoztató frigy mellett szerepet játszhatott az is, hogy Szabó András állást akart szerezni unokájának is beillő feleségének az önkormányzatnál.

Azon túl, hogy a nyugdíjaskorú expolgármester hajlamai felvetnek bizonyos kérdéseket, felmerült az is, hogy esetleg tényleges bűncselekmény is történhetett valaki által korábban, tekintettel arra, hogy az esküvőn 18 éves ara 13, vagy maximum 14 éves lehetett, amikor első gyermeke megfogant. A gyerek apjáról úgy tudni, hogy a harmincas éveiben járt, amikor teherbe ejtette a kislányt.