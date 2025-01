- „Vérmes reményeik nem nagyon lehetnek” – Az Orbán-kormány félrenéz, Nem lesz érdemi változás a közeljövőben a szociális szférában

Orbán-kormány;szociális ellátás;változatlanság;

A szociális szférában, ezen belül a gyermekvédelem területén a közeljövőben nem lesz érdemi változás - derül ki egy tavaly novemberi, lapunk által megismert hangfelvételből. Az előadó Czibere Károly, az egykori emberi erőforrás tárca szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős volt államtitkára, egyetemi oktató, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója. A Szociális Szakmai Közösség Egyesület szakmai konferenciáján elmondott beszédéből kiderül, hogy a kormány is tisztában van a pénz- és szakemberhiánnyal, de egyelőre nem változtat ezen.

Czibere Károly egészen pontosan azt mondta, az elmúlt négy év sok szempontból drámai volt. A szociális szolgáltatás működtetése nem függetleníthető attól, hogy éppen mi történik a gazdaságban. Az egyik szempont a költségvetés teherbíró képessége, ami 2024-ben és 2025-ben is meglehetősen visszafogott. „Idén nincs növekedés, ezért az adóbevétel sem növekedhet. Látjuk, milyen igények vannak többletre a szociális tárca (sic!) részéről, de vérmes reményeik nem nagyon lehetnek.” Beszélt arról is a novemberi előadásában, hogy ezekben a hetekben, hónapokban mélypontot ért el a gazdaság, pontosabban leállt. „Innen már csak egy lehetőség van, felfelé, de ez még a jövő évi (2025-ös – a szerk.) költségvetésen nem fog látszani.” A szociális szférával összefüggésben kijelentette: első körben csak 2026-ban javulhatnak a kilátások.

Czibere Károly azt is mondta, nagyon kevés olyan intézmény van, amelyik „normál minimálbér, bérminimum, plusz bérpótlékon” meg tudja tartani a kollégákat, ez lesz az egyik legnagyobb probléma. Más területen azért volt fejlesztés, idén (2024-ben) „volt pedagógus béremelés, meg volt március 1-ről egy 18 százalékosnak látszó, valójában 13 százalékos szakdolgozói béremelés az egészségügyben”.

A kormány a következő 8-10 évben körülbelül 200-300 ezerre teszi azt a munkaerőállományt, ami hiányozni fog a szociális területen.

Vannak olyan intézmények, ahol már most is thai kolléganők vagy filippínói munkatársak dolgoznak, és az látszik, hogy a külföldi munkaerőimport fogja átrajzolni a szolgáltatási szektort a következő években,

a következő 3-4 évben. Kijelentette azt is, hogy súlyos probléma az uniós források késedelme, ennek egyik következménye, hogy az intézmények amortizációját nem lehet megoldani. „Ezért is fontos lenne a megállapodás Brüsszellel, hogy azok a források, amik be vannak tervezve, a szociális területen és gyermekvédelemben, be tudjanak indulni”. (Itt érdemes megemlíteni, hogy egymilliárd eurót, azaz bő 400 milliárd forintnyi uniós pénzt tavaly év végével már végleg elvesztett a kormány).

A gyermekvédelmi intézmények vezetőit, dolgozóit érintő átvilágítással összefüggésben az egykori államtitkár azt mondta, „oda kell figyelni a dolgozóra, azt kell mondani, ha végigcsináljátok, akkor kaptok egy plusz havit (fizetést – a szerk.)” Szerinte a kifogástalan életvitel vizsgálat korrektül ment végig, „a másik része, a pszichológiai ellenőrzés az nem”. Lapunk írta meg elsőként: tavaly 1804 dolgozó távozott a gyermekvédelmi szakellátási intézményekből, ennél kevesebb új ember érkezett, az összes betöltött álláshely pedig 6016. Arányaiban a gyermekotthonokban, lakásotthonokban dolgozók csaknem 30 százaléka hagyta el pályát, emellett 64 gyám jogviszonya is megszűnt. A 793 gyermekotthoni csoport bő 10 százalékát pedig összevonták vagy bezárták.

Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Népszavának úgy reagált: „Az előadás tanulsága, hogy az ágazat vezetése és a hozzájuk közel állók teljesen tisztában vannak a borzalmas helyzettel. A munkaerő megtartása fenntartói ráfordítások nélkül nem lehetséges – de mi van akkor, ha nincs a fenntartónak erre pénze? A munkaerőhiányt jellemzi, hogy megjelentek a távol-keleti munkavállalók is a szociális gondozás területén”.

- A szociális intézmények rendkívül alulfinanszírozottak – folytatta az egyesületi elnök -, a munkaerő-költségek mellett a rezsikiadások is nagy mértékben emelkedtek az elmúlt években, felújításra szinte egyáltalán nem futja. Az előadás gyakorlatilag beismerése annak, hogy a propagandával szemben a nemzetgazdaság elkeserítő helyzetben van, az elhibázott gazdaságpolitika erősen rontotta a szociális intézmények helyzetét is. Mivel a gazdasági növekedésnek nyoma sincs, nincs és is nem lesz miből finanszírozni a 2026-ra hirdetett béremelést sem. „Természetesen a kivételezett helyzetben lévő egyházi intézményrendszer fenntartását biztosítani fogja az állam” – tette hozzá Meleg Sándor.