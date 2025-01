- Vietnámi luxusapartmanból fenyegette Volodimir Zelenszkijt Robert Fico

Robert Fico;fenyegetés;Vietnám;luxusapartman;Volodimir Zelenszkij;

2025-01-04 13:54:00 CET

Egy vietnámi luxusapartmanból jelentkezhetett be Robert Fico szlovák miniszterelnök, amikor is Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt bírálta a gáztranzit leállása miatt és megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba.

A Napunk emlékeztet, hogy Szlovákia már második hete nem tudja, pontosan hol is tartózkodik a szlovák kormányfő. Az ezt firtató kérdésekre a kormányhivatal nem válaszol és mostanáig Fico december 22-ei moszkvai útjáról sem közölt részleteket. A szlovák miniszterelnök azóta is csak a közösségi médián közzétett videókkal kommunikál, amelyek hátterében leginkább csak függönyöket látni. Ez is elégnek bizonyult azonban ahhoz, hogy a magyar változattal is rendelkező szlovák lap utánajárjon, hol is tartózkodhat Orbán Viktor szövetségese.

A Denník N első ízben megkereste a szlovák kormánypárti Dušan Jarjabek képviselőt, de állítása szerint neki sincsenek pontos információi. „Nem tudunk egymásról, a jövő héten találkozunk majd” – közölte. Fico hétfői videójának háttere azonban mégiscsak elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy kiderítsék, hol lehet.

A videón Fico arany függönyök és egy bekapcsolt televízió előtt ül, amelyben egy pillanatra feltűnik a BBC logója. A lap arra jutott, hogy Robert Fico a vietnámi Hanoiban van, azon belül is a Capella Hanoi luxushotelben, ugyanis a városközpontban álló ötcsillagos hotel berendezése pont úgy néz ki, mint az a háttér, ami előtt a szlovák kormányfő beszélt.

Ebből azt is kikövetkeztették, hogy Fico a legtágasabb, 194 négyzetméteres és legnagyobb luxust nyújtó, hetedik emeleti apartmanban szállt meg, ami a Grand Opera Madam Butterfly nevet viseli.

A hotel oldalán megtekinthető reklámvideók alapján arra jutottak, hogy Fico videóit egy aranyfüggönyös apartmanban vette fel egy kis dohányzóasztal mellett, sőt, még a széket is be lehet azonosítani, amelyen ült.

Ha pedig valóban itt szállt meg Robert Fico, azt valakinek nagyon fájlalhatja a pénztárcája, ugyanis ezen a helyen egyetlen éjszaka 5 740 euróba, mai árfolyamra számítva csaknem szerény 2,4 millió forintba kerül. Ez pedig azt a kérdést is felveti, hogy ki fizette a szállást, ugyanis a szlovák kormányfő havi tiszteletdíja 11 200 euró, átszámítva cirka 4,65 millió forint, vagyis kevesebb mint két éjszakára elmenne a havi bruttó fizetése.

Egyébként Vlagyimir Putyin EU-n belüli barátainál most divatja van a távol-keleti túráknak, épp ma derült ki, hogy miután Orbán Viktort nem hívták meg a lengyel uniós soros elnökség nyitóünnepségére, kiruccant a családjával Indiába, ahonnan elviekben január 16-ig haza se jön a gazdasági repülőrajtot ígérő magyar kormányfő.