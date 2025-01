- Hadházy Ákos: Tízmillió forintba is kerülhet Orbán Viktor indiai útja, a miniszterelnök ötcsillagos szállodában lakik

India;Orbán Viktor;luxusút;Hadházy Ákos;

2025-01-05 13:08:00 CET

„Orbán Viktor motoros riksával járta be az indiai Kocsín városát, aminek sofőrje azzal dicsekedett el, hogy egy ötcsillagos szállodában vette fel a miniszterelnököt” - írja egy helyi lap cikkére hivatkozva Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő nem először jelentkezik a vasárnapi nap folyamán újabb részletekkel. Mint mi is hírt adtunk róla, a kormányfőt egy olyan orvos társaságában fényképezte le a helyi lap, aki az ájurvédikus gyógymód egyik kiválóságának számít.

Az ellenzéki politikus most azt írta, hogy az ötcsillagos szálloda nem más, mint a Fragnant Nature Hotel, amelynek specialitása a már említett kezelés. Állítása szerint ott naponta százezer forinttól lehet szobát bérelni, így kérdés, hogy a testőrök lakosztályát vajon ki fizette. Nem nehéz kiszámolni, hogy a kéthetes út tízmilliós nagyságrendbe fog kerülni. Hadházy Ákos szerint azonban ennél is fontosabb kérdés, „mi a fenét keres” egy háborús veszélyhelyzetben lévő ország miniszterelnöke egy ötcsillagos indiai hotelben. Zárásként idézte a helyi lapot, amelyik szerint Orbán Viktor riksáját öt másikban követték a testőrei.

Amennyiben Orbán Viktor vagyonnyilatkozataiban szereplő megtakarításait nézzük, akkor erősen kétséges, hogy egy ilyen utat vajon miből engedhet meg magának a miniszterelnök, aki az elmúlt években általában néhány millió forintnyi megtakarításról számolt be a bevallásban, de időnként előfordult, hogy még egymillió forintnál is kevesebb szerepelt benne. Könnyen lehet azonban, hogy a kormányfő ajándékba kapta családtagjaitól, vagy a környezetétől - utóbbiban sok milliárdos akad, olyanok, akik jellemzően közpénzből, a NER alatt halmozták fel vagyonukat. Az általános gyakorlat szerint a politikusoknak az éves vagyonnyilatkozatukban fel kell tüntetniük az előző évben megszerzett vagyontárgyakat, illetve a jelentős értékű ajándékokat, így ha Orbán Viktor szabályosan jár el, akkor az indiai utazását tényét és árát be kell írnia következő évi vagyonnyilatkozatába.