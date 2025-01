- Firenzei összművészet sok impulzussal

tárlat;Firenze;

2025-01-06 09:45:00 CET

Az OltreCittà tizenkét állomáson átvezetve bontja le elemeire és építi újra a város, mint koncepció, és az urbánus terek fogalmát – a képzőművészet, zene, film, fotográfia és építészet eszközeinek segítségével. A multimediális sétára 126 művet, elismert modern és kortárs alkotók munkáit válogatták össze a kurátorok - Bruno Corà, Lucia Fiaschi, Claudia Maria Bucelli és Silvia Mantovani. Nem hiába olvasható a tárlat alcímében is Le Corbusier francia építész neve, valamint először mutatják be a plakátokon is szereplő Firenze című Gerhard Richter művet.

Bár többekben kritikaként merült fel a tárlatban felvonultatott női alkotók csekély aránya, kárpótló lehet azonban a művészeti ágak sokszínű reprezentációja, az irodalom gyöngyszemeitől a zeneművészeten át a filmtörténet kiemelkedő alkotásaiig, mindenki találhat magának kapcsolódási pontot. Az ember városa (Città dell’uomo) állomáson Hemingway egy versének részlete olvasható felütésként, mely többek között Moriyama Daidó képeivel és Benedetta Tagliabue kollázsával folytat párbeszédet a térben. Az utcai jelenetek nyers őszintesége és torz szépsége illusztrálja, milyen is igazán mikor „Isten elutazik” a városból.

A tizenkét kialakított térben a konkrét építészeti megvalósításoktól (6. Városi táblák) kezdve az elvont ideákon át (7. Városok emlékei) a futurisztikus utópiákig (12. Metropolisz) számos nagy névvel találkozhatunk még: a falakon többek közt Pier Paolo Pasolini, Verne Gyula és Walter Benjamin szavai is megjelennek, olyan alkotók művei mellett, mint például Sol LeWitt, Boccioni, vagy Pistoletto. A hanghatásokat sem érdemes csupán zenei aláfestésként kezelni, ugyanis a tematikához szorosan kapcsolódnak. Így hallható például John Cage amerikai zeneszerző – 49 Waltzes for the Five Boroughs című zeneművéből is részlet.

A kiállításra egy különleges videós anyag is készült, Francesco Castellaninak köszönhetően, aki a filmtörténet legmeghatározóbb vagy éppen legrendhagyóbb városábrázolásait gyűjtötte össze:

Christopher Nolan Eredetéből, Federico Fellini Nyolc és fél című filmjéből és Sofia Coppola Elveszett jelentés című alkotásából is láthat részleteket a látogató. Művészeti formán belül is megerősítve, milyen sokféleképpen gondolkodik az ember a városról, és mekkora szerepe lehet formálásában.

Abban az esetben pedig, ha már túlzottan sok impulzus érné a szemlélőt az absztrakt elemek és geometriai formák világát illetően, a második emeleti teraszon megpihenve a megunhatatlan firenzei látképben gyönyörködhet madártávlatból.

Infó: OltreCittà - Utópiák és valóság Le Corbusiertől Gerhard Richterig. Firenze, Villa Bardini. Látogatható 2025. január 19-ig