előrehozott választás;magyar gazdaságpolitika;Nagy Márton;

2025-01-06 06:00:00 CET

Egyet kell értenünk Nagy Mártonnal: „Rendbe kell hozni a magyar gazdaságot” – ezt nyilatkozta a nemzetgazdasági-pénzügyminiszter a Financial Timesnak annak kapcsán, hogy Magyarország január elsejével – a magyar kormány korrupt és antidemokratikus kormányzása miatt – elbukott egymilliárd eurónyi uniós támogatást. Végleg.

A miniszteri felismerés teljesen helyes: rendbe kell tenni a gazdaságot, a gazdaságpolitikát. Meg a szociál-, a külpolitikát, az egészségügyet, az oktatást, és még sorolhatnám.

Ez volt az első milliárd, a következő hónapokban még újabb eurómilliárdos bukások lesznek. A gazdasági miniszter szerint az uniós finanszírozásban keletkezett lyukat nem lehet teljesen betömni. Először a gazdaságot kell rendbe hozni, hogy legyenek újra adóbevételek.

Ám a felismerést nem követte beismerés: igen, a mi hibánk, az én hibám az elmúlt évek gazdaságpolitikai bukdácsolása, az EU-rekord infláció, az egészségügy vergődése, a magyarok kivándorlása, a lecsúszás az Unió legszegényebb országává. Ha Nagy Márton és társai nemcsak felismernék a hibákat, hanem azokat beismernék, akkor vállalnák a felelősséget és benyújtanák lemondásukat.

De nem teszik. Az alternatív világukból folytatódik a kibeszélés. Új gazdaságpolitika kell – mondja Nagy Márton, ezen vagyunk. Már csak a németeknek kellene rendbe tenniük magukat, és akkor minden rendben lenne – ezt dr. Orbán Balázs, az ismert gazdaságpolitikus és zenebohóc nyilatkozta.

Nem, fiúk, ez veletek nem megy! Kolonc vagytok az ország nyakán, akiktől minél hamarabb szabadulni kell. Jól jönne most egy előre hozott választás. Az ország érdeke azt kívánná, hogy ne vergődjünk még egy évet. Viszont nem tudom, hogy a másik oldal felkészült-e. Ebből a szempontból ez mindegy is, az első lépés ezek elzavarása, az építkezés, az új politikák pedig a következő. Azt hiszem, még nem késő így, az év elején, hogy ennek jegyében mindenkinek fantasztikus új évet kívánjak! Vágjuk a centit. Ezt a Kicsit már – talán – fél lábon állva is kibírjuk!