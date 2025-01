- Orbánt balról kell megverni

ellenzék;szociáldemokrácia;

2025-01-07 06:00:00 CET

Gyakran olvasok mostanában olyan véleményt, akár még a Népszava hasábjain is, hogy nincs szükség baloldalra, szociáldemokrata politikára, hanem csak valamilyen általános ellenzékiségre. Elég, ha Orbán bukik, más nem számít.

Én ezzel szemben igyekszem érvelni. Orbán bukása szükséges ahhoz, hogy Magyarország élhetőbb és igazságosabb ország legyen, de nem elégséges. Szociáldemokrácia nélkül nincs olyan rendszerváltás, amely a dolgozó emberek millióinak életébe változást hoz.

Lehetnek bármilyen politikai divatok, mégis szükség van szociáldemokráciára. Miért? Először is: az ország problémái szociáldemokrata választ kívánnak. A magyar minimálbér az utolsó előtti Európában, az átlagnyugdíj az ötödik legalacsonyabb (nem is beszélve a minimális nyugdíjról). Szintén a legrosszabb ötben vagyunk Európában az egészségügyi kiadások terén (a nemzeti jövedelem arányában számítva), és hasonló a helyzet a szociális ellátásokkal is. Minden negyedik gyerek szegénységben él, minden nyolcadik gyerek korai iskolaelhagyónak számít, és az arányuk fokozatosan növekszik. Egész Európában Magyarországon növekedtek leggyorsabban a lakásárak az elmúlt tíz évben, két és félszeresükre, és a lakásbérlés már-már megfizethetetlen.

De nem mindenkit gyötörnek nehézségek, mert drasztikusan nőtt az egyenlőtlenség is. Ma már a leggazdagabb tíz százalék a társadalom pénzvagyonának kétharmadát birtokolja, azon belül a legfelső egy százalék a vagyon harmadát.

A társadalmi igazságtalanság csökkentése, a gyermekszegénység megszüntetése, a szociális biztonság növelése, a bérek és a nyugdíjak emelése, az oktatás és az egészségügy helyzetének javítása olyan feladatok, amelyek megoldásában a baloldali, szociáldemokrata pártok voltak sikeresek az elmúlt évtizedekben itthon és Európában egyaránt. Elég csak a Horn-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányra vagy éppen a skandináv, a német és az osztrák jóléti államra gondolni. Magyarországnak egy új jóléti államra van szüksége, és ehhez erős szociáldemokráciára van szükség.

Szociáldemokrata politikára van szükség ahhoz is, hogy Magyarország újra megtalálja a helyét Európában. Az Európai Unió, ha sikeres akar maradni, egyre inkább szolidáris társadalmi közösség is lesz, amely egyenlő jogokat, esélyeket és jólétet kínál minden polgárának. Ennek az új, erős Európának is egy szociáldemokrata politika lehet az alapja.

Másodszor: erős szociáldemokrácia kell a sikeres kormányzáshoz is. A magyar választók többsége ma valódi változásra vár. Nemcsak vezetőt akarnak váltani, hanem nagyobb biztonságra, jólétre, több esélyre, élhető környezetre várnak. Csak az a kormány lehet sikeres, amelyik ezeken a területeken képes eredményt elérni. Ha az új kormány nem hoz érdemi változást, akkor gyors és drámai bukásra van ítélve.

De ez nem megy jobbról. Nem lehet a Fidesz konzervatív politikáját folytatva érdemi változást hozni. Ahhoz, hogy valóban javuljon az emberek élete, erős szociáldemokrata jelenlét kell a kormányzásban.

Harmadszor: Orbánt nem lehet megverni erős szociáldemokrácia nélkül. Régi tévhite a magyar közéletnek, hogy a Fideszt a centrumból, esetleg jobbról kell megverni. Hogy ez mennyire nem igaz, azt legutóbb a 2022-es választás mutatta meg. Az ellenzék jobboldali közös miniszterelnök-jelöltje nem tudta megnyerni a jobboldali szavazókat, de elvesztette a baloldali szavazók jelentős részét.

A Fideszt csak akkor lehet megverni, ha sikerül új szavazókat is megszólítani. Főleg azokra az emberekre gondolok, lakjanak akár a falvakban, akár a nagyvárosok lakótelepein és bérházaiban, akik ma úgy érzik, hogy a politika nem az ő életükről szól, hogy az ő problémáik nem fontosak. Akik keményen dolgoznak, de mégsem tudnak megélni a fizetésükből. Akik egy egész élet munkája után nem jönnek ki a nyugdíjból. Akik a megfizethetetlen albérlet- és lakásárak miatt nem tudnak egyetemre menni vagy családot alapítani. Ők ma gyakran úgy érzik, hogy senki sem emel szót értük, ezért nem is érdemes szavazniuk.

Ezen kell változtatni ahhoz, hogy legyőzzük Orbán Viktort, de ezt csak balról lehet megtenni. A választási matematika persze fontos, meg kell találni a közös indulás jó technikáját, de ez csak akkor számít, ha van elég új szavazó, ez pedig szociáldemokrácia nélkül nem megy.

Ha megnézzük az elmúlt időszak európai választásait, azt ott is azt látjuk, hogy a szélsőjobb előretörésével szemben a baloldal képes érdemi alternatívát állítani. A radikalizálódó Konzervatívokra a Munkáspárt mért döntő vereséget az Egyesült Királyságban, Franciaországban a baloldali Új Népfront (a liberálisokkal szövetségben) győzte le váratlanul a szélsőjobbot, Spanyolországban a szocialisták akadályozták meg a szélsőjobbal szövetséges jobboldal győzelmét, és még folytathatnám. Más oldalról, a demokraták súlyos vereségét az Egyesült Államokban a legtöbb elemző az átlagemberek számára érzékelhető gazdasági eredmények hiányával magyarázza.

A magyar és nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy erős és következetes szociáldemokrácia nélkül nem lehet legyőzni a radikális jobboldalt. Ez persze nem jelent valamilyen kizárólagosságot. A szociáldemokrácia nem szűkös dogma, hanem sokkal inkább erkölcsi alapállás, gondolkodási mód és ezen alapuló széles mozgalom, amelyben sokféle baloldali, balliberális, zöld, alternatív, szocialista gondolat és gondolkodó ember megtalálhatja a helyét. Pártpolitikai értelemben sem törekszik kizárólagosságra, a szövetségkötés és koalícióképesség politikai kultúrájának meghatározó része.

Ennek a mozgalomnak a Demokratikus Koalíció most Magyarországon a legerősebb és legmarkánsabb képviselője. És mi büszkén mondjuk ki: szociáldemokrácia nélkül nem megy!

A szerző a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese.

