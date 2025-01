- Gem, a klónozott spániel

Nagy-Britannia;klónozás;

2025-01-07 21:20:00 CET

A kedvtelésből tartott állatok klónozása nagy üzletté vált az Egyesült Államokban, két híres esetről a világsajtó is beszámolt, Barbra Streisand 2018-ban elpusztult, Paris Hilton 2023-ban elveszett kedvence miatti fájdalmán próbált így enyhíteni. Az Egyesült Királyságban, ahol az állatok klónozása kizárólag kutatási céllal engedélyezett, és akkor is csak belügyminisztériumi engedéllyel, mostanában születtek meg az első így létrehozott kutyák, nagyjából harmincan a Gemini Geneticsnél, köztük Gem, a cocker spániel. (Neve kétértelmű, egyrészt drágakövet jelent, de utalhat a Geminire, a generatív mesterséges intelligenciára is.) A cég kerülőutat választott, az amerikai ViaGen vállalattal együttműködésben. Ennek eredményeként a brit cég nem maga végzi a klónozást, csupán közvetve vesz részt a folyamatban. Eddig körülbelül 30 állat esetében tette ezt meg.

Mivel a legtöbb kutya és macska sterilizált, amikor eltávoznak nem marad utánuk utód, nincs testvérük, ilyenkor merül fel a klónozás lehetősége - mondta Lucy Morgan a vállalkozás vezetője a Guardiannak. A klónozás alapja egy lefagyasztott, a klónozni szándékozott állat füléből származó bőrdarabka, amely 100 százalékban tartalmazza a donor DNS-állományát, genomját. De minta vehető egy élő állat belső szervéből, vagy a nyak, illetve a mellrész bőrfelületéről is. Ezt a mintát szállítják a ViaGenhez, ahol a klónozás folyamata megtörténik. Ezt az úgynevezett maganyag-átviteli (SCNT) technológiával végzik, amikor egy magjától megfosztott petesejtet egy testi sejttel (Gem esetében bőrsejttel) egyesítenek, vagyis a magjától (DNS) megfosztott petesejtbe egy felnőtt állat testi sejtjének sejtmagját juttatják be. Elektromos impulzus hatására a sejt és a sejtmag egyesül, az így létrejött embriót azután egy anyaállatba ültetik, amely kihordja és megszüli a klónozott utódot. Ezt az ikertestvért azuán visszaszállítják az Egyesült Királyságba, ahol már ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mintha természetes úton született volna. Az új állatok azonban nem egy az egyben másolatai az eredetieknek, és fejlődésük során jellemük is teljesen másként alakulhat.

A brit cég szerepe tehát nem tűnik nagynak, de annál fontosabb: a gyorsaságra nagyon érzékeny minták levétele és lefagyasztása -196 Celsius fokra. A folyékony nitrogénnel hűtött szállítótartályokban a minták meghatározatlan ideig tárolhatók.

Az eljárás nem olcsó: a Gemini 1600 fontért (780 ezer forint) vesz le egy mintát - többet kell fizetni, ha azt hosszabb ideig tárolniuk kell -, a ViaGen 50 ezer dollárért (20 millió forint) klónoz egy kutyát vagy macskát, 85 ezer dollárért (33 millió forint) egy lovat. A lótenyésztők könnyebben elfogadják a módszert az állatok tulajdonságainak megtartása érdekében, ami elsősorban üzleti kérdés. Azonban az így született kutyák törzskönyvezése nem lehetséges, miután nincs igazolható családfájuk. Lucy Morgan szerint az USA-hoz hasonlóan az Egyesült Királyságnak nak is előre kellene lépnie a törvénykezésben, a klónozás a veszélyeztetett fajok megőrzésében is segíthet.