- Kocsis Máté várja a Tisza Párt „szektás trolljait”, szeretné jobban megismerni őket

Kocsis Máté;kommentelők;TISZA Párt;

2025-01-07 11:15:00 CET

Először csodálkoztam, de kezdem érteni, miért nevezi Magyar Péter agyhalottnak a munkatársait - írta egy kedd délelőtti bejegyzésben a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté állítása szerint az ellenzéki párt ráküldte a „szektás trollokat” egy olyan poszt után, amiben pár sort közölt „az előrehozott választásos baromságról, ami rosszul eshetett a tiszásoknak”.

Az általa „szektás trolloknak” nevezett kommentelők szerinte képtelenek önálló gondolatok megfogalmazására, mert még azt is kiküldik nekik a központból, hogy szó szerint mit kell kommentelni. További buksisimogatást kaphatnak a gazditól, ha valamelyikük még egy nevető fejet is odatesz - fűzte hozzá, egy sírva nevetős szmájli kíséretében, mivel először az egyik „zseni” bemásolta az egész ukázt, amit kapott a tisza-toszás (sic!) szervezőktől, majd rajta kívül még 23 ilyen tálentum akadt. Vagyis nemcsak az elvárt komment, hanem az utasítás is benne maradt a szövegben. A kormánypárti politikus jelezte, jobban megnézte, kik is ezek a kommentelők és mit érdemes róluk tudni, de erről majd később fog értekezni.

„Ez tehát az interneten áradó fizetett és irányított »népharag«, amit a Tisza vezetői szerint mindenesetre jobb, ha nem a saját szavaikkal mondanak el a troll-munkatársak, mert hát, ugye - az elnökük szerint - agyhalottak. Gratulálunk, jár a retusált, egész alakos, Magyar Péter poszter!”

- fogalmazott Kocsis Máté, aki sorait azzal zárta, hogy várja a „szektás trollokat”, hogy még jobban megismerhessék őket.